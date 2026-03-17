71歲魯夫聲優田中真弓獲大獎！《膽大黨》超萌演技自嘲「老太婆」

記者楊智仁／綜合報導

日本聲優界年度盛事「第 20 屆聲優獎」頒獎典禮日前在東京舉行，眾多聲優齊聚一堂，而過去以《航海王》魯夫等角色廣為人知，資深聲優田中真弓這次憑藉著《膽大黨》中的「高速婆婆」演出獲得助演聲優獎，成為當天焦點之一。

▼田中真弓獲得助演聲優獎。（圖／翻攝自@livedoornews推特）

現年 71 歲的田中真弓在上台致詞時，從角色名稱延伸開場便自嘲說「現在我真的是名副其實的老婆婆了」，幽默發言立刻引起現場一陣笑聲，她接著表示，很開心能演出這樣與自己形象相符、恰到好處的角色，「我大概沒辦法像 野澤雅子 ( 現年 89 歲 ) 那樣活得那麼久，但接下來大概還能再努力 10 年。」整段致詞充滿幽默感，也讓現場氣氛相當熱絡。

聲優獎自 2007 年創立以來，每年 3 月舉辦頒獎典禮，表彰當年度在人氣與實力上都表現突出的聲優，同時也向長年活躍於業界的資深聲優致敬，已成為日本聲優界規模最大的年度活動之一。

本屆主要獎項得主如下：

第 20 屆聲優獎得獎名單

主演聲優獎：戶谷菊之介、若山詩音

助演聲優獎：上田麗奈、川田紳司、田中真弓

新人聲優獎：木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつ