ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《蓋瑞模組》重批AI隱憂　直言：常依賴如「看太多A片」喪失想像

記者黃冠瑋／綜合報導

《Garry's Mod》（蓋瑞模組）一推出後，便在這18年間斬獲銷量超過2000萬，如今開發團隊再度預告將在4月正式推出精神續作《s&box》。對此，創辦人Garry Newman就針對近期AI開發爭議提出看法，直言AI作為工具固然很強大，但若過度依賴，恐怕會對開發者創造力產生負面影響。

▼《蓋瑞模組》開發重批過度依賴AI，有如看太多A片。（圖／翻攝自《Garry`s Mod》Steam）

▲▼《蓋瑞模組》開發重批過度依賴AI，有如看太多A片。（圖／翻攝自《Garry`s Mod》Steam）

根據外媒報導，隨著《Garry's Mod》精神續作《s&box》即將上市，《蓋瑞模組》創辦人Garry Newman近期就接受外媒專訪，其中就指出AI在遊戲開發中已成為逐漸重要的角色，但開發者該如何在使用上取得平衡，他則是坦言，「我倒不是很介意AI，因為它讓我的工作輕鬆多了，但我知道很多藝術家、開發者對AI比較敏感」，但同時他也提到過度依賴AI可能會帶來一些弊端。

他便大膽直言，「我對AI程式設計的看法基本上跟看A片一樣，如果你看太多A片，就會失去依賴想像力的能力」。對此，他也強調開發者在使用人工智慧工具的同時，也應該發揮自己的創造力和問題解決能力，AI應該與個人創意各佔一半。有時候，需要運用想像力才能完成任務，編程也是如此，如果總是全部依賴AI來完成所有工作，那麼就會失去批判性思維的能力。

恰巧這則警告也呼應了麻省理工學院2025年研究，其中指稱過度依賴 ChatGPT 等AI撰寫內容的受試者，腦部活動與語言、行為表現都有下降趨勢，儘管他對AI的發展存有疑慮，Garry Newman還是承認AI在他的個人工作中仍具有價值，畢竟以前相同時間只能做部分事情，但現在多了AI幫忙，反而省下更多時間去打磨開發者覺得更重要的開發。

關鍵字：蓋瑞模組AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽母偏方塗生薑：隔天頭髮沒了XD

推薦閱讀

《蓋瑞模組》重批AI隱憂　直言：常依賴如「看太多A片」喪失想像

不到兩個月關服《PUBG: Blindspot》提前收攤...玩家數量不足

本季滿分好評《相反的你和我》第二季7月放送！網讚：超有效率

4月霸權預定！異世界千萬作《Re:0》片頭公開　網：最神篇章

推六年越賣越貴PS5大漲價　Pro賣到快3萬元...Sony曝成本壓力大

再見殺老師！《暗殺教室》 劇場版全台上映　網懷念：已經10年了

《決勝時刻：現代戰爭》同上人數狂飆6萬　1折下殺百元吸粉回鍋

91歲阿公通關《惡靈古堡9》爆紅　30年堅持「手寫攻略」引網動容

《要塞英雄》熱度慘跌啟動裁員　千名員工失業曝Epic陷財務危機

《葬送的芙莉蓮》黃金鄉篇製作確定　粉絲感動：一定要好好活下去

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《暗殺教室》 劇場版全台上映

《現代戰爭》同上人數狂飆6萬

91歲阿公通關《惡靈古堡9》爆紅

推六年越賣越貴PS5大漲價

任天堂新定價、數位版比實體便宜

《相反的你和我》第二季7月放送

異世界千萬作《Re:0》釋片頭

40歲以上《快打旋風》比賽爆紅

《PUBG: Blindspot》提前收攤

《鏈鋸人》連載8年正式完結

最新新聞

《蓋瑞模組》重批AI隱憂

《PUBG: Blindspot》提前收攤

《相反的你和我》第二季7月放送

異世界千萬作《Re:0》釋片頭

推六年越賣越貴PS5大漲價

《暗殺教室》 劇場版全台上映

《現代戰爭》同上人數狂飆6萬

91歲阿公通關《惡靈古堡9》爆紅

《要塞英雄》熱度慘跌啟動裁員

《葬送的芙莉蓮》黃金鄉篇製作確定

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366