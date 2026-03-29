《蓋瑞模組》重批AI隱憂　直言：常依賴如「看太多A片」喪失想像

記者黃冠瑋／綜合報導

《Garry's Mod》（蓋瑞模組）一推出後，便在這18年間斬獲銷量超過2000萬，如今開發團隊再度預告將在4月正式推出精神續作《s&box》。對此，創辦人Garry Newman就針對近期AI開發爭議提出看法，直言AI作為工具固然很強大，但若過度依賴，恐怕會對開發者創造力產生負面影響。

▼《蓋瑞模組》開發重批過度依賴AI，有如看太多A片。（圖／翻攝自《Garry`s Mod》Steam）

根據外媒報導，隨著《Garry's Mod》精神續作《s&box》即將上市，《蓋瑞模組》創辦人Garry Newman近期就接受外媒專訪，其中就指出AI在遊戲開發中已成為逐漸重要的角色，但開發者該如何在使用上取得平衡，他則是坦言，「我倒不是很介意AI，因為它讓我的工作輕鬆多了，但我知道很多藝術家、開發者對AI比較敏感」，但同時他也提到過度依賴AI可能會帶來一些弊端。

他便大膽直言，「我對AI程式設計的看法基本上跟看A片一樣，如果你看太多A片，就會失去依賴想像力的能力」。對此，他也強調開發者在使用人工智慧工具的同時，也應該發揮自己的創造力和問題解決能力，AI應該與個人創意各佔一半。有時候，需要運用想像力才能完成任務，編程也是如此，如果總是全部依賴AI來完成所有工作，那麼就會失去批判性思維的能力。

恰巧這則警告也呼應了麻省理工學院2025年研究，其中指稱過度依賴 ChatGPT 等AI撰寫內容的受試者，腦部活動與語言、行為表現都有下降趨勢，儘管他對AI的發展存有疑慮，Garry Newman還是承認AI在他的個人工作中仍具有價值，畢竟以前相同時間只能做部分事情，但現在多了AI幫忙，反而省下更多時間去打磨開發者覺得更重要的開發。