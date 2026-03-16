《殺戮尖塔2》上線就被盜　遊戲仍賣爆！團隊自信：沒要特別防

記者楊智仁／綜合報導

近年多數大型遊戲在發售後都會採取嚴格的反盜版措施，不過熱門卡牌構築 Roguelike 遊戲續作《殺戮尖塔2》開發團隊卻採取截然不同的態度，即使遊戲幾乎在推出後立刻出現在盜版網站上，開發者仍表示並不打算投入太多資源進行防盜措施。

▼《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜。（圖／翻攝自Steam）

《殺戮尖塔2》由美國西雅圖工作室 Mega Crit 開發，開服就引爆熱潮甚至一度造成 Steam 短暫當機，發售當天突破 43 萬玩家同時在線，可說是 2026 年討論度最高遊戲之一。這款遊戲之所以特別，除了玩法本身之外，也與其採用的遊戲引擎有關，Mega Crit 原本花兩年時間使用 Unity 開發《殺戮尖塔2》，但在 2023 年 Unity 宣布將向開發者收取「每次下載費用」政策後，團隊決定改變方向轉而使用開源引擎 Godot 重新開發。

雖然 Unity 最後撤回該政策，但 Mega Crit 已經完成引擎轉換，《殺戮尖塔2》也因此建立在開源技術基礎上，意味著只要具備相關技術能力，任何人都可以查看遊戲的原始碼與內部運作方式。對於遊戲產業而言，這樣的情況相當罕見，通常遊戲原始碼往往需要十年甚至更久才可能公開，甚至許多老遊戲的原始碼早已遺失，導致保存困難。然而《殺戮尖塔2》在發售初期就讓開發者社群能夠研究其程式架構。

另一方面，由於開源引擎的特性，也讓遊戲更容易被破解或重新打包，事實上《殺戮尖塔2》在推出搶先體驗版後不久，就迅速出現在各大盜版網站上。然而 Mega Crit 對此並不特別擔心，公司首席程式設計師 Jake Card 在 Reddit 上回應玩家提問時表示，「老實說我們其實沒有特別去防止這件事，只要作品夠優秀不論投入多少資源，想盜版的人總會找到方法，所以沒有必要把開發浪費在這上面。」

他表示，如果其他遊戲開發者能從閱讀《殺戮尖塔2》的程式碼中學到東西，反而會讓團隊感到非常開心。此外，Card 也曾提到，Godot 的開源結構在開發過程中帶來不少優勢，當團隊將遊戲從 Unity 移植到 Godot 時，可以直接研究引擎本身並修改底層程式，最終甚至打造出一個專門為《殺戮尖塔2》需求調整的客製化版本。

即便如此，開發團隊仍認為玩家購買正版遊戲依然有理由。除了支持開發者之外，盜版版本通常無法使用多人模式，而該模式包含額外角色與解鎖內容，也成為吸引玩家購買正版的重要因素。