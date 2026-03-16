AI潮搶光記憶體！Valve苦喊「誰能賣我們」...Steam新主機恐卡關

記者楊智仁／綜合報導

隨著人工智慧（AI）產業快速發展，全球資料中心對記憶體的需求大幅增加，也讓硬體市場出現供應緊張的情況。遊戲平台公司 Valve 近日坦言，這波「記憶體荒」已經對公司硬體產品帶來壓力，甚至影響到 Steam Machine 的生產與上市計畫。

今年舉行的 Game Developers Conference（GDC）活動中，Valve 的 Kaci Aitchison Boyle 與 Tom Giardino 在演講中再次確認，Steam Machine 目前仍以 2026 年推出為目標，不過兩人也透露硬體供應鏈的壓力正變得越來越明顯，Valve 在簡報中求助，「如果你有取得大量 RAM 的管道，我們現在就在市場上而且很想買。」

這番話反映出目前產業面臨的現實情況，AI 技術快速發展，大量資料中心正在建設或規劃中，許多記憶體產能甚至在尚未實際生產前，就已被大型科技公司預先訂購。這導致其他硬體產品的供應空間被大幅壓縮。Valve 表示，記憶體供應能力將直接影響 Steam Machine 的生產進度與出貨數量，而持續上漲的記憶體價格，也可能對產品最終售價造成影響。

事實上 Valve 上個月已透露，因為 RAM 與相關儲存元件供應不足，公司正在重新評估 Steam Machine 的上市時間與價格策略。官方當時表示，「我們在今年上半年推出三款產品的目標沒有改變，但仍需要進一步確定最終的價格與上市日期。」