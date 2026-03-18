ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片　「好玩」竟爆紅：願免費歸還

記者黃冠瑋／綜合報導

惡靈古堡系列新作《惡靈古堡9：安魂曲》，僅用5天就狂賣超過500萬套，一舉突破該系列最快銷售紀錄，其中功勞都要歸功於遊戲存在各種彩蛋。對此，近期關於里昂視角中所出現的神秘網站，意外成為網路話題，原來是有位小網紅粉絲，花下15美元買下該網所有權成他的宣傳名片，讓這位粉絲訂閱數瞬間翻漲。

▼《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片。（圖／翻攝自X／@RacconSurvivor）

▲▼《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片。（圖／翻攝自X／@RacconSurvivor）

事情其實是，在《惡靈古堡9：安魂曲》遊戲中，玩家操作里昂劇情時，如果想要暫時存檔，就會意外在存檔點的BSAA電腦螢幕上發現一個神秘網址，「newdawn-capcom.com」。起初大多數玩家都以為是卡普空準備給玩家們的驚喜彩蛋，但沒想到一點開，卻是一位專門發布《CS2》、《CS：GO》遊戲相關消息YouTuber Gabe Follower的電子名片，讓多數玩家感到相當有趣，竟意外造就這名網紅再次爆紅，從原本訂閱數7.7萬名，瞬間暴漲至56.3萬。

對此，Gabe Follower近日就接受外媒專訪，其中就坦言，「我自己真的非常喜歡《惡靈古堡》系列，在玩完《惡靈古堡9：安魂曲》後，便在網路上看到大家在討論這個神秘網站，於是好奇查看，竟意外發現沒有人註冊這個網站，因此我就出於好玩，花下15美元（約新台幣450元）去註冊它。

起初他對於網站規劃其實是有其他想法，像是創建一個完整的虛假另類現實遊戲，來戲弄粉絲，後續再承認這並非官方項目，或是將網站引導到迷因「瑞克搖」影片，不過他仔細回想，自己太懶了，於是便用來當作他頻道的宣傳名片。對此，Gabe Follower也笑稱，如果Capcom連繫他是否歸還，他則很樂意免費還給官方這個網站。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【開戰最猛襲擊】美駐伊拉克使館遭無人機轟炸！震撼攔截畫面曝

推薦閱讀

撐不住了《我的英雄學院》手遊確定關服　網嘆：五年很長壽了

白宮拿遊戲宣傳戰爭遭轟　配音員怒喊「噁心」...教宗也看不下去

《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片　「好玩」竟爆紅：願免費歸還

勇者挑戰！日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗　撐10秒送禮物

《獵人》七大篇章快閃店免費入場！沉浸互動體驗參與獵人試煉

一根奇多賣破280萬台幣！「噴火龍造型」零食獲世界紀錄認證

「別再娶...收模型可以」亡妻一句成約定　丈夫轉愛二次元成救贖

NVIDIA新影像技術翻車？角色臉被AI修過頭　玩家吐槽變迷因

71歲魯夫聲優田中真弓獲大獎！《膽大黨》超萌演技自嘲「老太婆」

台灣人開出神卡！　遊戲王限量「超框黑魔導」要價130萬

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗

《殺戮尖塔2》被盜版...團隊：不用防

亡妻一句話...丈夫轉愛二次元成救贖

漫畫家200萬日圓版稅...親戚狂求請客

「噴火龍造型」零食創金氏世界紀錄

白宮拿遊戲宣傳戰爭遭轟　教宗也批評

《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片

NVIDIA新技術翻車？角色被AI修過頭

Valve苦喊「誰能賣我們記憶體」

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

最新新聞

《我的英雄學院》手遊確定關服

白宮拿遊戲宣傳戰爭遭轟　教宗也批評

《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片

日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗

《獵人》七大篇章快閃店免費入場

「噴火龍造型」零食創金氏世界紀錄

亡妻一句話...丈夫轉愛二次元成救贖

NVIDIA新技術翻車？角色被AI修過頭

田中真弓憑藉高速婆婆獲大獎

台灣人開出神卡　遊戲王「超框黑魔導」要價130萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366