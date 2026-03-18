《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片　「好玩」竟爆紅：願免費歸還

記者黃冠瑋／綜合報導

惡靈古堡系列新作《惡靈古堡9：安魂曲》，僅用5天就狂賣超過500萬套，一舉突破該系列最快銷售紀錄，其中功勞都要歸功於遊戲存在各種彩蛋。對此，近期關於里昂視角中所出現的神秘網站，意外成為網路話題，原來是有位小網紅粉絲，花下15美元買下該網所有權成他的宣傳名片，讓這位粉絲訂閱數瞬間翻漲。

▼《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片。（圖／翻攝自X／@RacconSurvivor）

事情其實是，在《惡靈古堡9：安魂曲》遊戲中，玩家操作里昂劇情時，如果想要暫時存檔，就會意外在存檔點的BSAA電腦螢幕上發現一個神秘網址，「newdawn-capcom.com」。起初大多數玩家都以為是卡普空準備給玩家們的驚喜彩蛋，但沒想到一點開，卻是一位專門發布《CS2》、《CS：GO》遊戲相關消息YouTuber Gabe Follower的電子名片，讓多數玩家感到相當有趣，竟意外造就這名網紅再次爆紅，從原本訂閱數7.7萬名，瞬間暴漲至56.3萬。

對此，Gabe Follower近日就接受外媒專訪，其中就坦言，「我自己真的非常喜歡《惡靈古堡》系列，在玩完《惡靈古堡9：安魂曲》後，便在網路上看到大家在討論這個神秘網站，於是好奇查看，竟意外發現沒有人註冊這個網站，因此我就出於好玩，花下15美元（約新台幣450元）去註冊它。

起初他對於網站規劃其實是有其他想法，像是創建一個完整的虛假另類現實遊戲，來戲弄粉絲，後續再承認這並非官方項目，或是將網站引導到迷因「瑞克搖」影片，不過他仔細回想，自己太懶了，於是便用來當作他頻道的宣傳名片。對此，Gabe Follower也笑稱，如果Capcom連繫他是否歸還，他則很樂意免費還給官方這個網站。