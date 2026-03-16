漫畫家領200萬日圓版稅...親戚狂求請客　網曝現實：一整年收入

記者楊智仁／綜合報導
日本社群平台先前出現關於漫畫家收入的討論，一名網友分享，自己認識的一位成人漫畫家曾透露單行本版稅大約有 200 萬日圓，但消息傳開後，親戚卻誤以為他突然賺了一筆「意外之財」，頻頻要求請客或各種花費讓當事人相當困擾。
▼漫畫家200萬日圓版稅...親戚狂求請客。（圖／Pixabay）
該網友指出，外界常誤會版稅收入是額外進帳，但實際上許多漫畫家完成一本單行本往往需要一年以上時間，因此這筆版稅收入幾乎等同於一整年的收入來源，「與其說是意外之財，不如說幾乎就是生活費」，貼文曝光後，不少網友也分享，親戚可能誤以為漫畫家平時已經有穩定薪水，再加上 200 萬日圓版稅，因此才會認為收入相當可觀，但實際情況往往並非如此。
也有人指出，漫畫家收入本身具有高度不確定性，不僅沒有每年都能推出單行本的保證，即使出版也不一定能維持銷量，因此將版稅視為「額外收入」並不合理。有網友表示，「如果把 200 萬日圓當成年收入來看，其實並不算多，甚至扣除創作成本後可能更少。」此外也有留言指出，漫畫創作本質上屬於高度依賴人氣與市場反應的工作，收入波動很大，有人甚至形容這類工作某種程度上接近「人氣產業」，並不像一般上班族每月都有固定薪資。
整體而言，這場討論也反映出創作者收入結構與外界認知之間的落差。許多網友認為，版稅看似一次性收入，但背後往往是長時間創作累積的成果，也提醒外界不應將其簡單視為「突然賺到的一筆錢」。
エロ漫画家の知人が印税２００万くらいって言ったら親族にめちゃめちゃたかられてあれこれ奢らされてたけど— あおいまなぶ (@aoimanabu) February 9, 2026
単行本出すのに１年以上かかってるから実質印税＝年収みたいなもんなんよな…
あぶく銭どころかほぼ生活費ですよね
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