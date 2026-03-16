ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

漫畫家領200萬日圓版稅...親戚狂求請客　網曝現實：一整年收入

記者楊智仁／綜合報導

日本社群平台先前出現關於漫畫家收入的討論，一名網友分享，自己認識的一位成人漫畫家曾透露單行本版稅大約有 200 萬日圓，但消息傳開後，親戚卻誤以為他突然賺了一筆「意外之財」，頻頻要求請客或各種花費讓當事人相當困擾。

▼漫畫家200萬日圓版稅...親戚狂求請客。（圖／Pixabay）▲ 漫畫家,生成式,AI,漫畫創作,人機大戰,創意突破。（圖／Pixabay）

該網友指出，外界常誤會版稅收入是額外進帳，但實際上許多漫畫家完成一本單行本往往需要一年以上時間，因此這筆版稅收入幾乎等同於一整年的收入來源，「與其說是意外之財，不如說幾乎就是生活費」，貼文曝光後，不少網友也分享，親戚可能誤以為漫畫家平時已經有穩定薪水，再加上 200 萬日圓版稅，因此才會認為收入相當可觀，但實際情況往往並非如此。

也有人指出，漫畫家收入本身具有高度不確定性，不僅沒有每年都能推出單行本的保證，即使出版也不一定能維持銷量，因此將版稅視為「額外收入」並不合理。有網友表示，「如果把 200 萬日圓當成年收入來看，其實並不算多，甚至扣除創作成本後可能更少。」此外也有留言指出，漫畫創作本質上屬於高度依賴人氣與市場反應的工作，收入波動很大，有人甚至形容這類工作某種程度上接近「人氣產業」，並不像一般上班族每月都有固定薪資。

整體而言，這場討論也反映出創作者收入結構與外界認知之間的落差。許多網友認為，版稅看似一次性收入，但背後往往是長時間創作累積的成果，也提醒外界不應將其簡單視為「突然賺到的一筆錢」。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

推薦閱讀

漫畫家領200萬日圓版稅...親戚狂求請客　網曝現實：一整年收入

買實體書還划算嗎？日網友試算引熱議：電子書+平板可能更省

《沉默之丘2》團隊曝任天堂新作　恐怖「Project M」襲魁儡驚嚇

《決勝時刻：現代戰域》新模式曝光　勾索滑翔致敬「Blackout」

64KB就能玩3D射擊？獨立遊戲《QUOD》超小容量裝完整世界

幫助黑暗小六尋找自己！《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

hololiveEN組突發神秘閃光　「紅白藍星」引網嗨：五期生來了？

Switch 2越賣越虧？分析師曝「每台恐虧5000」...遲早要漲價

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》曾多達10萬人同上...最後剩400人

《航海王 》真人二季評價爆表！爛番茄100%好評　第三季開拍中

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

獨立遊戲《QUOD》只要64KB

《決勝時刻現代戰域》新模式曝光

《航海王 》真人版二季100%好評

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

漫畫家200萬日圓版稅...親戚狂求請客

《沉默之丘2》團隊曝任天堂新作

分析師曝「Switch 2每台恐虧5000」

《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

買實體書還划算嗎？日網友試算曝

《赤血沙漠》上市前最後試玩！

最新新聞

漫畫家200萬日圓版稅...親戚狂求請客

買實體書還划算嗎？日網友試算曝

《沉默之丘2》團隊曝任天堂新作

《決勝時刻現代戰域》新模式曝光

獨立遊戲《QUOD》只要64KB

《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

hololiveEN組突發神秘閃光！

分析師曝「Switch 2每台恐虧5000」

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

《航海王 》真人版二季100%好評

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366