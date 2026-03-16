漫畫家領200萬日圓版稅...親戚狂求請客　網曝現實：一整年收入

記者楊智仁／綜合報導

日本社群平台先前出現關於漫畫家收入的討論，一名網友分享，自己認識的一位成人漫畫家曾透露單行本版稅大約有 200 萬日圓，但消息傳開後，親戚卻誤以為他突然賺了一筆「意外之財」，頻頻要求請客或各種花費讓當事人相當困擾。

▼漫畫家200萬日圓版稅...親戚狂求請客。（圖／Pixabay）

該網友指出，外界常誤會版稅收入是額外進帳，但實際上許多漫畫家完成一本單行本往往需要一年以上時間，因此這筆版稅收入幾乎等同於一整年的收入來源，「與其說是意外之財，不如說幾乎就是生活費」，貼文曝光後，不少網友也分享，親戚可能誤以為漫畫家平時已經有穩定薪水，再加上 200 萬日圓版稅，因此才會認為收入相當可觀，但實際情況往往並非如此。

也有人指出，漫畫家收入本身具有高度不確定性，不僅沒有每年都能推出單行本的保證，即使出版也不一定能維持銷量，因此將版稅視為「額外收入」並不合理。有網友表示，「如果把 200 萬日圓當成年收入來看，其實並不算多，甚至扣除創作成本後可能更少。」此外也有留言指出，漫畫創作本質上屬於高度依賴人氣與市場反應的工作，收入波動很大，有人甚至形容這類工作某種程度上接近「人氣產業」，並不像一般上班族每月都有固定薪資。

整體而言，這場討論也反映出創作者收入結構與外界認知之間的落差。許多網友認為，版稅看似一次性收入，但背後往往是長時間創作累積的成果，也提醒外界不應將其簡單視為「突然賺到的一筆錢」。