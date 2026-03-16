買實體書還划算嗎？日網友試算引熱議：電子書+平板可能更省

記者楊智仁／綜合報導

近年電子書閱讀逐漸普及，紙本書與電子書的成本差異也再度引發討論，先前日本社群媒體上，一名網友以購書成本計算為例指出，比起一次購買 30 本紙本書，先花約 2 萬日圓購買平板，再趁電子書特價入手 30 本作品，整體花費反而可能更低，相關觀點在網路上引起熱議，該篇貼文吸引超過 1.3 萬人按讚。

▼買實體書還划算嗎？日網友試算熱議。（示意圖／免費圖庫）

該名網友以每本紙本書約 1500 日圓計算，購買 30 本紙書需約 4 萬 5000 日圓；若電子書在半價促銷時購入，30 本約需 2 萬 3000 日圓，再加上一台約 2 萬日圓的平板設備，總費用約 4 萬 3000 日圓，與紙書價格相近甚至更低。若考量近年紙本書價格上漲，實際上只需購買更少冊數就可能出現「電子書更便宜」情況。

他也舉漫畫為例，若以單本約 600 日圓計算，約購買 75 本漫畫就會與 4 萬 5000 日圓的紙本書成本相當，若一次收齊熱門作品系列，也可能出現電子書整體花費較低的情況。不過該名網友也強調，這僅是單純從「金錢成本」角度計算，並非討論紙本或電子書哪一種閱讀形式更好，對於部分讀者而言，「想要實體收藏」或「希望書本能長期保存在身邊」等理由，仍然會讓人選擇紙本書。

相關討論吸引許多網友分享看法，留言提到，曾在二手書店看到有人趁折扣一次購買上百本書，但也有人指出，紙本書除了購買成本外，還需要考慮書架空間與居住空間，未來整理與處理書籍也相當麻煩，因此電子書在空間利用上具有優勢。

另一方面，也有網友指出電子書的風險，例如數位平台關閉或帳號問題，可能導致已購買內容無法取得，因此對於希望長期保存的書籍，紙本書較為可靠。此外，也有人提到電子書的「所有權」問題，認為目前多數數位平台實際上提供的是閱讀授權，而非真正的永久持有。