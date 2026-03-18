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五週年《電馭叛客2077》突宣不更新　CDPR坦言：已無額外內容

記者黃冠瑋／綜合報導

由CDPR所開發的《電馭叛客2077》上市初期可說是相當慘烈，幸好在後續憑藉著調整再加上2023年所推的擴充內容後，就廣受玩家好評。如今遊戲已迎來五週年，然而卻傳出一個令人遺憾消息，官方近日突然宣布由於目前沒有開發額外DLC或擴充內容計畫，因此將不再更新遊戲，讓不少粉絲感到相當惋惜。

▼五週年《電馭叛客2077》突宣不更新。（圖／翻攝自X／@CyberpunkGame）

▲▼五週年《電馭叛客2077》突宣不更新。（圖／翻攝自X／@CyberpunkGame）

關於此次消息傳出，其實是隨著《電馭叛客2077》發售步入五週年，對此官方舉辦粉絲對答互動，其中就有玩家詢問是否會再有更多內容更新時，開發商CD Projekt Red則指出，「我們目前沒有開發額外DLC或擴充內容的計畫。若未來有任何變動，我們一定會通知大家」，這也意味著宣告遊戲已符合開發人員期待全數完成。

然而在這則消息曝光後，多數玩家都表示感到可惜，甚至有玩家點出，其實還有水晶宮、藍眼先生等謎團可以繼續延伸劇情，哪怕只有一點點內容也好，不想再等5年以上才能看到新內容，希望官方能考慮替《電馭叛客2077》繼續開發DLC。

不過官方會祭出這項消息，也是在情理之中，畢竟早在先前官方就公開宣告將全力投入《巫師4》製作，再加上計畫「Project Orion」（暫定電馭叛客2）已進入開發階段，因此官方根本沒辦法撥出更多心力，繼續替《電馭叛客2077》推出新內容。

關鍵字：CDPR電馭叛客2077

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