64KB就能玩3D射擊？獨立遊戲《QUOD》超小容量裝完整世界

記者楊智仁／綜合報導

獨立開發者 Daivuk 近日公開一款名為《QUOD》的第一人稱射擊遊戲。令人驚訝的是，整個遊戲的可執行檔大小僅 64KB，卻能呈現類似經典射擊遊戲 Quake 的 3D 遊戲體驗，在開發者與玩家社群間引發關注。

《QUOD》屬於復古射擊類型遊戲，雖然檔案極小但內容仍相當完整，包含三個關卡、一場 Boss 戰、四種敵人以及四種武器，並加入多種能力強化道具。更特別的是，遊戲不需要任何外部資源檔案，所有貼圖、音效、音樂、關卡資料、角色模型、動畫與程式碼全部都被壓縮進這個僅 64 KB的檔案中，若以現代遊戲動輒幾十GB的容量相比，這樣只相當於一般應用程式的小小資料。

Daivuk 表示《QUOD》構想其實已經醞釀約 10 年，真正投入大量開發時間是在最近一年，他認為 64KB 是一個很適合展示技術與創意的容量，「雖然非常小，但仍然保留了發揮創意的空間」。為了將整款遊戲壓縮至如此極小的容量，開發者在技術上進行大量最佳化，例如遊戲並沒有直接儲存圖片貼圖，而是透過類似圖像軟體動作腳本的「生成配方」，在遊戲執行時即時生成畫面素材。此外，Daivuk 甚至自行開發了一套虛擬機與程式語言，只為進一步縮減檔案體積，最終又節省了約 2KB 空間。

雖然遊戲容量極小，但運行所需硬體卻仍屬於現代電腦等級，根據開發者說明，遊戲最低需求包括 Intel i5 等級處理器、NVIDIA GTX 770 顯示卡與 8GB 記憶體。不過由於《QUOD》是完全獨立的免安裝程式，玩家只需下載 64KB 的檔案即可立即執行。

在程式藝術與「demoscene」社群中，開發者常挑戰極小容量的作品，例如曾出現過僅 483 位元組的光線追蹤動畫程式，或是 13KB 大小的類《Quake》JavaScript 遊戲。然而《QUOD》仍因為具備完整可玩的 FPS 內容與流暢的遊戲體驗而格外受到關注。