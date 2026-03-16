ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

64KB就能玩3D射擊？獨立遊戲《QUOD》超小容量裝完整世界

記者楊智仁／綜合報導

獨立開發者 Daivuk 近日公開一款名為《QUOD》的第一人稱射擊遊戲。令人驚訝的是，整個遊戲的可執行檔大小僅  64KB，卻能呈現類似經典射擊遊戲 Quake 的 3D 遊戲體驗，在開發者與玩家社群間引發關注。

▲▼射擊遊戲。（圖／翻攝自YT）

《QUOD》屬於復古射擊類型遊戲，雖然檔案極小但內容仍相當完整，包含三個關卡、一場 Boss 戰、四種敵人以及四種武器，並加入多種能力強化道具。更特別的是，遊戲不需要任何外部資源檔案，所有貼圖、音效、音樂、關卡資料、角色模型、動畫與程式碼全部都被壓縮進這個僅 64 KB的檔案中，若以現代遊戲動輒幾十GB的容量相比，這樣只相當於一般應用程式的小小資料。

Daivuk 表示《QUOD》構想其實已經醞釀約 10 年，真正投入大量開發時間是在最近一年，他認為 64KB 是一個很適合展示技術與創意的容量，「雖然非常小，但仍然保留了發揮創意的空間」。為了將整款遊戲壓縮至如此極小的容量，開發者在技術上進行大量最佳化，例如遊戲並沒有直接儲存圖片貼圖，而是透過類似圖像軟體動作腳本的「生成配方」，在遊戲執行時即時生成畫面素材。此外，Daivuk 甚至自行開發了一套虛擬機與程式語言，只為進一步縮減檔案體積，最終又節省了約 2KB 空間。

雖然遊戲容量極小，但運行所需硬體卻仍屬於現代電腦等級，根據開發者說明，遊戲最低需求包括 Intel i5 等級處理器、NVIDIA GTX 770 顯示卡與 8GB 記憶體。不過由於《QUOD》是完全獨立的免安裝程式，玩家只需下載 64KB 的檔案即可立即執行。

在程式藝術與「demoscene」社群中，開發者常挑戰極小容量的作品，例如曾出現過僅 483 位元組的光線追蹤動畫程式，或是 13KB 大小的類《Quake》JavaScript 遊戲。然而《QUOD》仍因為具備完整可玩的 FPS 內容與流暢的遊戲體驗而格外受到關注。

關鍵字：QUOD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

推薦閱讀

《決勝時刻：現代戰域》新模式曝光　勾索滑翔致敬「Blackout」

64KB就能玩3D射擊？獨立遊戲《QUOD》超小容量裝完整世界

幫助黑暗小六尋找自己！《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

hololiveEN組突發神秘閃光　「紅白藍星」引網嗨：五期生來了？

Switch 2越賣越虧？分析師曝「每台恐虧5000」...遲早要漲價

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》曾多達10萬人同上...最後剩400人

《航海王 》真人二季評價爆表！爛番茄100%好評　第三季開拍中

美政府私用《GTA聖安地列斯》台詞　狂宣伊朗戰爭網嘆：豈可兒戲

《戰地風雲6》遭爆「縮減裁員」　好評跌至褒貶EA稱：為團隊更好

法院不確定怎麼處理...任天堂告美國政府還關稅「自動暫停」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

獨立遊戲《QUOD》只要64KB

《決勝時刻現代戰域》新模式曝光

《航海王 》真人版二季100%好評

分析師曝「Switch 2每台恐虧5000」

《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

hololiveEN組突發神秘閃光！

《赤血沙漠》上市前最後試玩！

新遊戲《PickMon》神似寶可夢+薩爾達

《CS2》德版重推「X光掃描箱」

最新新聞

《決勝時刻現代戰域》新模式曝光

獨立遊戲《QUOD》只要64KB

《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

hololiveEN組突發神秘閃光！

分析師曝「Switch 2每台恐虧5000」

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

《航海王 》真人版二季100%好評

美府私用《GTA聖安地列斯》台詞

《戰地風雲6》遭爆縮減裁員

任天堂告美國政府關稅「自動暫停」　

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366