Switch 2越賣越虧？分析師曝「每台恐虧5000」...遲早要漲價

記者楊智仁／綜合報導

日本主要遊戲公司近期陸續公布 2026年3月期第3季財報，其中最受關注的包括任天堂、Capcom。分析指出，任天堂雖然營收與獲利皆出現大幅成長，但新主機 Nintendo Switch 2 在日本市場出現「逆ザヤ」（售價低於成本）的情況，也成為近期市場討論焦點。

▼分析師曝「Switch 2每台恐虧5000」 。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂公布2026年3月期第3季財報顯示：「營收1.9兆日圓（年增99.3%）、營業利益3003億日圓（年增21.3%）」，營收幾乎翻倍主要原因，是Switch 2主機銷售表現強勁，不過相較於營收大幅成長，營業利益增幅顯得相對有限，主要原因與主機硬體獲利能力有關。單就第3季而言，Switch 2全球銷量為 701萬台，相比初代Switch在上市第一年的同期銷售 723萬台略低一些，但整體表現仍屬穩健。

東洋證券分析師安田秀樹指出，Switch 2日本建議售價為49,980日圓，明顯屬於策略性定價，原因是打擊黃牛轉售，同時也受到「遊戲主機太貴會影響銷售」的觀念影響，然而這也造成主機在日本市場出現成本高於售價的「逆ザヤ」狀況。分析師估算，Switch 2成本結構「半導體約300美元、電池與外殼等零件約80美元以上」，整體成本估計約400美元，若再考慮任天堂對零售商的出貨價格約4.1萬日圓，則每台主機可能產生約2.5萬日圓虧損。

此外，日本市場的軟體裝機率（每台主機平均購買遊戲數量）低於歐美，也進一步壓縮整體獲利，分析指出，如果想改善「賣越多虧越多」的情況，未來需要調整主機售價，若任天堂不打算直接調漲標準版售價，也可能透過推出 限定設計款或特別配色版本 等方式，提高平均售價並改善硬體利潤。