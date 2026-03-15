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只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》曾多達10萬人同上...最後剩400人

記者楊智仁／綜合報導

競技型免費射擊遊戲《高嶺鐵衛 Highguard》於本月 13 日正式永久關閉，開發商 Wildlight Entertainment 宣布此消息，並感謝自 1 月上線以來支持遊戲的玩家，本作自上市至停運僅約 45 天，關服前幾小時 Steam 玩家數只剩下 400 人。

▼只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運。（圖／翻攝自Steam）▲▼只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運。（圖／翻攝自Steam）

《高嶺鐵衛》的發展歷程可謂起伏劇烈，該作由部分曾參與《神兵泰坦系列》與《Apex Legends》開發的成員打造，並於 2025 年 12 月作為 The Game Awards 壓軸作品公開，然而，偏向制式的美術風格與主打 3 對 3 對戰的設計未能獲得玩家青睞，網路評價迅速轉為負面。1 月 26 日於Xbox、PlayStation與PC 平台推出後，團隊為挽回人氣陸續加入 5 對 5 模式，並推出移除搜刮機制、專注於突襲敵方基地的新玩法，但始終未能重返首發當日近 9 萬 7 千名同時在線玩家的高峰。

隨著玩家數迅速下滑，工作室亦在上市不久後裁員，如今《高嶺鐵衛》將步上其他營運型失利作品的後塵，本作自上市至停運僅約 45 天，相較之下，另一款曾引發討論的《星鳴特攻》壽命僅 14 天。而部分遊戲關服前會掀起一波盛大送別潮，不過《高嶺鐵衛》關服前幾小時 Steam 玩家數只剩下 400 人相對冷清 ( PS5 人數並未公開 )。

關鍵字：高嶺鐵衛

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