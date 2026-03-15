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《航海王 》真人二季評價爆表！爛番茄100%好評　第三季開拍中

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 真人版影集《航海王》首季廣獲好評，如今真人版再度啟航，第二季自 2026 年 3 月 10 日上架，在影評網站爛番茄 Rotten Tomatoes 拿下影評 100% 好評的亮眼成績，而眾所矚目第三季也已在南非開普頓開拍。

▼《航海王 》真人版二季100%好評。（圖／翻攝自推特） ▲▼航海王。（圖／翻攝自推特）

《航海王 》真人版第二季故事帶來更兇猛的敵人與危險任務，魯夫與草帽一行人將啟航前往充滿危機與奇蹟偉大航道，一路踏上羅格鎮篇、顛倒山、威士忌山峰、小花園、磁鼓島等第後通往阿拉巴斯坦王國的旅途。而說到第二季「喬巴」表現備受期待，不僅如此，人氣角色巴特洛馬也提前登場，其實在原作漫畫與動畫中，這名角色是在更後期劇情才出現，因此外界推測 Netflix 版可能會重新調整部分原作時間線與劇情安排。

《航海王 》真人版首季就獲得相當高評價，第二季更上一層樓處處藏著致敬彩蛋，新登場的喬巴、羅賓、斯摩格上校魅力滿滿，作品在爛番茄獲得影評 100% 亮眼成績，粉絲評分爆米花指數更來到 96%，影評網站《ScreenRant》指出「《航海王》是真人改編作品的典範」，在另一個知名評分網站 IMDb上，八集平均獲得 8.9 分，第七集更獲得 9.6 高分。

關鍵字：航海王

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