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巴西祭超嚴新法：18歲以下禁玩《英雄聯盟》　未成年帳號恐被鎖

記者楊智仁／綜合報導

巴西一直被視為全球最熱情的《英雄聯盟》社群之一，每個賽季都有數十萬觀眾收看當地聯賽 CBLOL，除了《英雄聯盟》之外，巴西玩家對 Riot Games 旗下多款電競作品也展現出高度熱情。不過，隨著巴西最新通過的未成年人保護法《ECA Digital》（「兒童與青少年法」數位版）上路，未滿 18 歲玩家將被限制遊玩多款 Riot 遊戲。

▼巴西新法18歲以下禁玩《英雄聯盟》。（圖／翻攝自Riot Games）▲▼英雄聯盟。（圖／翻攝自Riot Games）

根據外媒報導，依照新法規定 Riot 多人線上遊戲將開始實施年齡驗證制度，玩家必須證明帳號持有人 年滿 18 歲 才能繼續遊玩；若系統確認為未成年玩家，帳號將被完全封鎖遊戲功能，唯一的例外是射擊遊戲 VALORANT，該作允許  12 至 17 歲玩家在取得家長同意的情況下繼續遊玩。

至於其他 Riot 作品，例如《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《激鬥峽谷》，未成年玩家目前幾乎沒有辦法繼續對戰，Riot 表示，相關遊戲的年齡分級預計最快要到 2027 年才可能重新調整，在此之前，未滿 18 歲的玩家只能選擇其他遊戲，而成年玩家則可透過掃描身分證件完成驗證後正常遊玩。

這項法律主要目的是限制未成年人接觸「轉蛋」與「戰利品箱」系統，這類機制長期被批評具有高度誘導性，可能促使玩家不斷投入金錢進行類似賭博的抽取行為。然而在加強監管的同時，實際受到最大影響的，卻是巴西年輕玩家群體，巴西戰隊 FURIA 打野選手近期在社群平台表達對政策的不滿，他認為，如果立法目的只是限制未成年玩家接觸轉蛋內容，應該只針對相關系統進行限制，而不是直接禁止整款遊戲。

對巴西年輕玩家而言，這項政策可能對 Riot 遊戲生態帶來長期影響，無論是電競產業未來的成長，或是單純想享受遊戲的群體，都可能因為缺乏新玩家加入而受到衝擊。特別是《英雄聯盟》玩家平均年齡本就逐漸上升，若巴西未成年族群長期無法接觸遊戲，這個全球最龐大的粉絲社群之一也可能出現分裂。

關鍵字：英雄聯盟

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