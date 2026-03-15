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法院不確定怎麼處理...任天堂告美國政府還關稅「自動暫停」

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲公司任天堂針對美國政府關稅政策提出的訴訟目前已暫時中止，何時恢復審理仍未確定。這起案件是近期多家企業針對川普政府在 2025 年實施大規模關稅措施所提起的眾多訴訟之一，而案件未來走向與時間表如今都出現新的不確定性。

▼ 任天堂控告美國政府要求川普退關稅 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂於 2026 年 3 月 6 日 向法院提出訴訟，要求美國政府退還自 2025 年 2 月以來已繳納的關稅，並要求支付相關利息，在訴狀中，任天堂主張政府依據 International Emergency Economic Powers Act（IEEPA，國際緊急經濟權力法）實施的關稅措施屬於非法，因此要求政府賠償因關稅導致的損失，雖然退款金額並未公開，但公司希望透過訴訟補回因關稅增加而產生的成本。

然而根據法院更新，任天堂案件目前已被自動暫停，這與 United States Court of International Trade（CIT，美國國際貿易法院）在 2025 年12 月 的一項裁定有關，當時法院決定暫停所有尚未分配法官的 IEEPA 關稅相關案件，以便先釐清未來處理這些訴訟的適當程序，「是否與如何退還企業已支付的關稅」仍未有明確處理方式，由於相關問題仍待釐清，任天堂的訴訟也因此被暫停，恢復審理的時間目前尚不明朗。

關稅政策對任天堂的業務已造成實際影響。公司此前已提高部分 Nintendo Switch 2 周邊配件的售價，但主機本體價格仍維持不變，外界分析，這可能意味著任天堂在關稅壓力下接受了較低的利潤率，因此希望透過訴訟取回部分損失。

關鍵字：任天堂

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