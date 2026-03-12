微軟新一代主機細節公開！同時支援Xbox與PC　光線追蹤飛躍提升

記者楊智仁／綜合報導

Microsoft 在 Game Developers Conference 2026（GDC 2026） 的主題演講中公布多項Xbox未來計畫，其中最受矚目的就是次世代主機 「Project Helix」 的初步資訊。這款代號 Helix 的新主機將同時支援 Xbox 與 PC 遊戲，並大幅提升光線追蹤與 AI 渲染性能。

這場發表會也正值Xbox業務出現重大人事變動之後，在演講中，副總裁 Jason Ronald 首度公開次世代 Xbox 主機 Project Helix 的核心設計方向，主要特色包括「可遊玩 Xbox主機與PC遊戲、採用 客製化 AMD SoC、針對下一代 DirectX 設計、大幅提升 光線追蹤效能、支援 GPU Work Graph Execution、導入 AMD FSR Next 技術、導入多項 AI 與機器學習渲染技術。」

除了主機硬體外，微軟也宣布 Windows 11 將在部分市場推出 Xbox Mode 功能，該模式將把主機式介面與體驗帶到PC與筆電，讓玩家能快速切換到 Xbox 風格的遊戲環境。微軟表示，許多玩家希望「遊戲內容能在任何裝置上直接呈現」，並能在不同裝置間保持一致的操作體驗。