經典迷因「杰哥不要」成恐怖遊戲上Steam　大房子躲杰哥追捕

記者楊智仁／綜合報導

源自台灣網路迷因「杰哥不要」的衍生作品，近日被改編成第一人稱恐怖遊戲《在杰難逃》，玩家將在遊戲中被困於「杰哥」的房子裡，設法躲避追捕並尋找逃生方法，引發不少網友討論。

▼「杰哥不要」成恐怖遊戲上Steam。（圖／翻攝自Steam）

「杰哥不要！」出自 2010 年代台灣性教育影片「如果早知道男生也會被性侵」，影片原本是用來提醒青少年男性也可能遭遇性侵害的宣導教材，但因為劇情、台詞和演技非常戲劇化，後來被網友大量二創變成網路迷因。影片中兩名男生 阿偉、杰哥 在放學後相處，杰哥用各種方式引誘阿偉到家裡，其中更出現包含「我房間還蠻大的，歡迎來我家玩」、「你很勇喔」、「杰哥不要」等經典台詞。

《如果早知道男生也會被性侵》2013 被上傳至網路，由於主角杰哥和阿瑋逼真演技，影片引起網友熱烈討論，2017 年該片開始在 bilibili 上流行，於中國引發新一波的熱潮。而這次由中國團隊 Loser Studio 打造的《在杰難逃》3 月 2 日登上 Steam，故事開場，玩家受到杰哥的邀請「我的房子還蠻大的，歡迎你們來我家裡玩」，然而當玩家踏入屋內後才發現這其實是一場陷阱，杰哥早已對玩家虎視眈眈，而玩家也陷入「杰」難逃的困境。

《在杰難逃》採用第一人稱視角的恐怖遊戲玩法。玩家需要在房屋場景中持續探索，並在杰哥逐漸逼近時利用環境躲避追蹤，例如躲進櫃子暫時避開他的視線。此外，場景中還藏有多種隱藏收集物，這些道具可能影響最終結局，增加遊戲的探索與重玩價值，遊戲中還加入了意外角色「坤坤」，玩家在探索過程中可能會遇到他。官方暗示，這名角色可能與逃離杰哥的計畫有關，玩家需要隨時留意他的出現，或許能成為逃出生天的關鍵。