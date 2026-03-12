ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢Pokopia》太夯帶動卡牌市場　百變怪卡價格暴漲翻倍

記者楊智仁／綜合報導

隨著新作遊戲《Pokémon Pokopia》在 Nintendo Switch 2 推出後人氣迅速攀升，遊戲主角寶可夢 百變怪 也意外帶動卡牌市場熱潮。不到一周時間，多張與百變怪相關的《寶可夢集換式卡牌遊戲》卡片價格已明顯上漲。

▼《寶可夢Pokopia》太夯帶動卡牌市場。（圖／翻攝自Collectr ）▲▼寶可夢卡牌暴漲。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，近幾天多張百變怪卡牌在收藏市場的價格出現大幅提升，外界普遍認為與《Pokémon Pokopia》的熱度有直接關係，遊戲的核心玩法之一就是百變怪變身為其他寶可夢並使用其能力，因此卡面呈現「變身狀態」的卡片也受到收藏家關注。依據卡牌價格追蹤平台 Collectr 的數據顯示，漲幅最大的卡片是 Delta Series 百變怪傑尼龜反轉閃卡。

3月7日，也就是《Pokémon Pokopia》推出兩天後，該卡價格約為 89 美元；短短四天後，價格已飆升至 245 美元，漲幅超過兩倍，此外，該系列中三張由百變怪偽裝成初代御三家寶可夢的卡片也都出現明顯漲價，像是百變怪 小火龍約 171 美元，仍持續上漲、百變怪 妙蛙種子約130 美元。

除了變身系列卡片外，其他百變怪卡牌也出現價格波動，日本 Vending Series 2 百變怪卡：4 天內從 63 美元升至 108 美元，分析認為，除了《Pokémon Pokopia》的熱度外，近期《寶可夢 火紅／葉綠》在平台重新受到討論，也可能帶動相關卡片的關注度。

