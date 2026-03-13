《赤血沙漠》上市前最後試玩！7年打磨「慢熟型」極致開放世界作品

記者蘇晟彥／台北報導

歷經 7 年，珍艾碧絲旗下開放世界動作冒險遊戲《赤血沙漠》（Crimson Desert）終於要在20日正式上市，官方在上市前舉辦上市前體驗版本試玩，體驗遊戲從頭到第三章以及遊戲中期的各種挑戰。看得出來《赤血沙漠》想要創造出一個「完全自由」的開放世界，玩法多元、戰鬥系統豐富，藏在城鎮的故事可以好好細品，但得說，遊戲的學習成本非常之高，不熟悉操作在前期會有滿大的挫敗感，究竟《赤血沙漠》呈現了一個怎樣的世界？現在就來看看《ETtoday遊戲雲》第一手試玩的心得吧！

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開放世界探索介紹 學習成本偏高「要有耐心」

《赤血沙漠》背景故事設定為被前所未有力量圍繞而捲入戰爭帕衛爾大陸，「灰鬃團」成員克里夫將面臨無數挑戰和危險，為達成使命而嘗試阻止帕衛爾大陸的災難。本次試玩分成兩個階段，一個是約4小時的「1至3章完整體驗」及約2小時的「遊戲中期、解謎挑戰」，由於有些部分要用畫面來呈現，也請搭配下方影片進行觀看，能讓文章的完整度更高。

遊戲採用開放世界動作冒險，在第一段劇情、過場動畫後，接著進入到「阿比斯迴廊」（解謎任務的教學關卡），玩家就會直接被丟進開放世界裡面展開冒險故事，對，就是直接丟進去沒有太多提示，僅有告訴你主線任務在哪，大致上要做什麼事，剩下基本上都是「自由探索」。

但「自由探索」是一把雙面刃，如果習慣這類型遊戲的玩家，就會依照自己的習慣開始，例如探索周遭、找尋任務等等，會在這個過程中找到遊戲的玩法，但對於習慣線性故事的玩家，就會有點「無頭蒼蠅」的狀態，直接衝到主線前面卻發現「我不知道該怎麼辦」。

這跟後面會提到的內容一樣，《赤血沙漠》在初期給予的提示有點太少，需要玩家大量摸索，舉例來說，在民宅裡面會看到不同道具，但「偷竊」位置會顯示灰色，一開始不知道要怎樣才能開始偷東西，直到後來在野外打完盜賊後會撿到面罩類的裝備，戴上去之後就可以開啟罪惡值。

這些過程對於習慣開放世界遊戲的玩家理所當然，但對於初學者來說卻有點吃力，在初期遊戲的學習成本可能偏高，而這個成本記者自己在體驗４小時後才微微抓到訣竅，開始找到遊戲好玩的地方，但平心而論來說前期會有一點難熬，需要一點耐心才能體會到團隊的用心。

▼在經過30分鐘的劇情背景、玩法介紹，玩家就會直接開始《赤血沙漠》的冒險旅程。



▼前期看到偷竊都不知道怎樣下手，後來才知道必須戴上面罩類的裝備就可以進行偷竊。



在戰鬥部分，《赤血沙漠》是屬於動作冒險類型，在試玩的時候是使用手把，按鍵的分配為R1、R2是輕重攻擊、L1、L2是格檔、使用遠程武器；OX△口分別為閃避、衝刺、踢擊及跳躍，還有一個R3是使用「勁法」可以彈開輕型的敵人，面對敵人傷害主要是透過閃避、格擋反擊來規避，戰鬥的體感會有點類魂，但可以透過技能樹的成長，可以有效弭平挑戰Boss的困難度。

技能樹主要分成三個方向，可以透過阿比斯神器升級，分別是對應耐力（藍色）、勇氣（綠色）以及生命（紅色），玩家可以依照自己的喜好升級，前期當然優先推薦生命>耐力=勇氣，但實際上還是要依靠個人的使用習慣決定，當然如果是硬核玩家，單純依靠閃避也是能無損通關的。

但就如同上面所述，戰鬥系統有非常多元的玩法，像是比較輕型的敵人可以透過勁法擊飛，不同的武器能擊倒的體型不同，這點都必須依照敵人的條件去調整，（詳細可參考下方打第二章尾王「裂角凱洛克」的內容）但這在前期並沒有太多教學，還是得靠自己摸索，所幸Boss可以透過累積多一點補品、多點技能樹來降低難度，這點倒是不會有卡關的地方。

此外，遊戲中除了要正面硬剛的Boss外，也有類似機制王的部分，像是先前試玩過的內容一樣，要透過各種機制削弱Boss的血量或是打成虛弱狀態，在後半段的體驗也有一個類似的Boss，必須說，《赤血沙漠》在遊戲中設置了非常多元的Boss挑戰關卡，相信不管想要挑戰實力、腦力的玩家，一定能在其中找到樂趣。

而除了Boss戰外，這次在前半段也有體驗到類似消滅據點敵人，讓村莊回復和平的內容，這部分就跟許多開放世界一樣，能探索、找到任務NPC的地方，將會隨著這些據點復原開放。

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最後來談談我在這次體驗中覺得最複雜的幾個地方，第一個其實在先前的試玩會也提到過，遊戲想要放入的東西太多，造成「按鍵非常複雜」，快捷鍵就分成武器、防具兩種，每個分類又有十種，光是在熟悉切換流程就會花上一段時間；此外，遊戲內有個重要玩法「記憶碎片」，當取得一個特殊道具「比吉奧內」（蝸牛頭）後，戴上去就可以看到過往的記憶，首先需要先利用提燈找到對應的影子位置，再讀取碎片，這個環節一開始沒有人引導的狀況下，花了非常久的時間才知道整個機制的運作，這點算是在試玩會中唯一覺得挫折感比較大的地方。

此外，除了前半段可以公開實機遊玩內容的部分，後半段其實還有體驗不同角色戰鬥、騎龍、騎機器人以及困難度極高的解謎關卡，這部份真的可以看出花了7年時間打磨的《赤血沙漠》野心滿滿，在一個開放世界中加入非常多可以探索、遊玩的要素，光是地圖、主線看起來，想要玩到透徹，沒有60小時以上絕對完成不了。

但就像前面說的，遊戲的內容「太多龐大、提示太少」，在完整試玩4小時後才勉強開始熟悉遊戲的操作跟玩法，甚至連戰鬥的熟悉感都摸不到，可能會有些許玩家在前期就會挫折感滿滿，但相信能熬過前面那段很煎熬的時期，後面龐大的世界絕對會讓等待許久的玩家滿意。

《赤血沙漠》預定於 3 月 20 日於全球 PC 及家用主機平台發售，可在 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store 等平台遊玩。