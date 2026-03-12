ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《灌籃高手》首期雜誌賣7萬日圓！價格翻400倍　網：開始囤鬼滅

記者楊智仁／綜合報導

近期日本二手市場出現一本極具收藏價值的漫畫雜誌，網友發現當年刊載《灌籃高手》新連載的《週刊少年Jump》，在二手店竟以價格 7 萬 7000 日圓 ( 約 15300 台幣 ) 販售，引發網友熱烈討論。

該期《週刊少年Jump》因為是《灌籃高手》首次連載的期號，因此被許多收藏者視為具有紀念價值的作品，而且當年雜誌一本只賣 190 日圓，如今賣到破 7 萬價值直接翻了 400倍。隨著相關圖片在社群平台流傳，不少日本網友也紛紛留言分享經歷，有網友表示，如果保存狀態良好價格甚至可能更高，也有人分享自己曾經擁有其他經典作品的首期雜誌，「我以前有《火影忍者》連載第一期的Jump」。

不過更多人則感嘆，當年雜誌通常看完就丟掉，如今才發現其收藏價值，「Jump每周都買的話真的會堆得非常多。」也有網友提到，自己曾經把《七龍珠》開始連載的期號丟掉，如今想起來相當後悔，另一位網友則指出，許多收藏品其實都需要時間累積價值，「大概 10 年左右都還不值錢，但 20 到 30 年後才會開始出現溢價，遊戲或卡牌也是差不多的情況。」

隨著這次《灌籃高手》連載首期《週刊少年Jump》在網路上引發話題，也有網友開始好奇，像《鬼滅之刃》等近年熱門作品的連載首期，是否在未來 20 年後也可能成為高價收藏品。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

