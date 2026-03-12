白宮用《遊戲王》片段宣傳美軍行動...官方秒澄清「未授權」

記者楊智仁／綜合報導

美國白宮官方推特帳號近日發布一段宣傳影片，其中混合多部影視與遊戲作品片段搭配美軍行動畫面，不過影片中出現日本動畫《遊戲王：怪獸之決鬥》的畫面，隨後遭《遊戲王》帳號指出該內容為未經授權使用，事實上這已經不是美國政府第一次未經授權使用動畫作品。

JUSTICE THE AMERICAN WAY. ???????????? pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

該影片於3月6日由白宮官方帳號發布，內容將美軍行動畫面與多個知名作品片段剪輯在一起，背景音樂則使用《真人快打》經典配樂「Techno Syndrome」的混音版本，影片中同時穿插多部美國影視作品畫面，例如《鋼鐵人2》與《絕命毒師》，影片最後還出現《遊戲王：怪獸之決鬥》的英文配音版本片段。

對此，《遊戲王》官方馬上發文表示，該影片使用動畫畫面並未取得授權，「我們注意到白宮官方帳號的一則貼文使用了《遊戲王》動畫系列的畫面，該使用並未取得版權持有者的任何授權。對於此事，漫畫或動畫相關人士均未參與，也未授權該智慧財產的使用。」影片曝光後也在日本社群平台引發討論，不少網友對於政府帳號未經授權使用動畫內容表示不滿。

有粉絲指出，影片中引用的場景其實來自主角武藤遊戲的一段台詞，「仇恨的盡頭不會有真正的勝利。」在當前影片內容背景下，這段台詞被部分網友認為帶有諷刺意味。除了《遊戲王》外，影片中也出現《七龍珠超》角色比魯斯的畫面，去年美國國土安全部（DHS）甚至用「寶可夢圖片及影片」來宣傳移民取締。