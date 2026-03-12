ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive夏色祭宣布杜絕「異性合作」　堅稱自願網瘋猜交男友了

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下JP組一期生「夏色祭」11日無預警宣布，將從3月底開始不再進行與異性的自主合作實況，對此強調全都是自己個人意願，全程並無公司干預，同時預告最後將會和重量級人物合作。消息一出後，引起網上不少粉絲驚訝，並紛紛猜測或許和「交男朋友」，刻意避嫌有關。

▼hololive夏色祭宣布杜絕「異性合作」。（圖／翻攝自X／@natsuiromatsuri）

▲▼hololive夏色祭宣布杜絕「異性合作」。（圖／翻攝自X／@natsuiromatsuri）

關於夏色祭自出道以來，就與許多遊戲社群中男性實況主或holostars合作，並且過往粉絲都認為互動相當自然，並且沒有透露出厭惡跡象，因此這次突然宣布這樣消息，讓多數粉絲都感到相當錯愕。但夏色祭本人就有表示，其實在過去一年除了工商或比賽，幾乎沒有再與異性有太多互動，也因此讓她逐漸產生這樣的決定，便在後續逐步減少與異性的合作，讓追隨她多年的粉絲早有準備。

至於外界猜測是否與公司干預有關，夏色祭則表示，「完全與公司沒有關係」，並再次聲明hololive的每一位成員，都是基於個人的意志來判斷與安排自己的活動，公司並不會做出過多干預。此外，也有出現夏色祭交男友了傳聞，對此讓她本感到好笑，認為這樣猜想很荒唐，如果是男朋友的話，為什麼她還要花1年時間慢慢改變，並且會干涉工作的人，她一點都不想來往。

另外，「夏色祭」還提到在終止與異性合作實況前，將會和一位許多粉絲敲碗7年，並以為這輩子都不會實現合作的「重量級人物」聯動企劃，一旦合作成功，將會是她工作生涯中，最值得驕傲的一件事。

關鍵字：hololive夏色祭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

