曾最大遊戲發行商...Ubisoft陷「產能停滯」員工點出慘況關鍵

記者楊智仁／綜合報導

曾經以高產量聞名的遊戲發行商 Ubisoft，近年卻逐漸陷入新作推出緩慢的狀態，過去這家公司幾乎每年都能推出大型作品，如今卻出現接近一年沒有PC或主機大型新作上市的情況，引發外界關注「Ubisoft到底發生了什麼事」。

回顧過去十多年，Ubisoft曾是遊戲產業中最具產能的大型發行商之一，雖然到2020年前後，部分玩家與評論者開始批評Ubisoft的開放世界設計過於公式化，但即使在「流水線式」產出的時期，Ubisoft仍持續嘗試新方向，包括VR遊戲、新平台作品與較小型的創意作品。

然而在過去五年中Ubisoft的開發進度頻頻受挫，多個專案遭遇延期、取消或評價不佳的情況，其中包括「經歷近十年開發的海盜遊戲《怒海戰記》最終於2024年推出，但評價普通；2020年公布的《波斯王子：時之砂》歷經多次更換開發團隊後今年宣布取消；一款戰鬥皇家遊戲在推出不到兩年便終止營運；2024年《星際大戰：亡命之徒》受到部分玩家肯定，但仍因技術問題與內容缺陷需要在上市後快速更新，導致Ubisoft內部公開道歉並延後其他遊戲計畫。」

針對Ubisoft近年的困境，一名資深內部人士向媒體透露，公司長期未能建立能夠順利製作優秀遊戲的環境，該人士表示，「製作遊戲本來就非常困難，即使一切順利也不容易，因此只要稍有干擾，就可能讓開發過程失去控制。」根據他的說法，Ubisoft的問題源自其全球化的大型工作室網絡，一個專案的困難，往往會導致管理層調整其他專案，進而影響更多團隊形成連鎖反應。

此外，公司也面臨財報季度壓力，導致部分遊戲被迫按照時間表推出，而不是獲得足夠的開發時間，有些專案在接連短期延期後仍倉促上市，而不是一次延長較長的開發周期。這名內部人士認為，Ubisoft目前的狀況並非單一專案問題，而是大型跨國遊戲公司在管理龐大開發體系時所面臨的結構性挑戰。未來Ubisoft能否重新找回過去的創造力與產能，也成為外界持續關注的焦點。