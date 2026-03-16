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《沉默之丘2》團隊曝任天堂新作　恐怖「Project M」襲魁儡驚嚇

記者黃冠瑋／綜合報導

波蘭遊戲開發商Bloober Team，過去憑藉著翻新《沉默之丘2》而享譽全球。正當玩家以為還需等些時日才會再看到新作時，Bloober Team近日竟搶先公開了任天堂獨佔神秘新作「Project M」（暫譯），預告全球玩家將籠罩在紅藍門鏡中，詭異的魁儡恐懼中，並且強調該作「唯有在任天堂硬體上才可能完整呈現」。

▼《沉默之丘2》團隊曝任天堂新作。（圖／翻攝自YouTube／Broken Mirror Games）

▲▼《沉默之丘2》團隊曝任天堂新作。（圖／翻攝自YouTube／Broken Mirror Games）

關於這項神秘「Project M」計畫，其實早在去年1月就透過真人預告首次亮相，預告中描述了一名小女孩在戶外玩耍，一手拿著一顆紅球，一手握著一顆藍球，與此同時一名男子在廢棄且宛如迷宮的建築中艱難地尋找方向。鏡頭隨後便切換回玩著木偶的小女孩，接著又回到男子身上，給人一種緊張詭異氛圍，他發現自己面臨兩扇門：一紅一藍。當他進入紅色的門後，從鏡子中驚恐地發現，自己正被唯有在鏡中才能看見的紅色魁儡絲線所操控，畫面隨即切回女孩反坐在椅子上隱約操控魁儡，後續便戛然而止。

當時預告一出後，便吸引許多像是《惡靈古堡》、《沉默之丘》、《Limbo》以及《Eternal Darkness》的粉絲期待，時至今日Bloober Team執行長 Piotr Babieno 表示，「雖說先前經歷了一些組織架構上的調整，已移交給新的開發團隊負責，但目前這個階段，我們對該專案的發展方向感到滿意」，同時強調「唯有在任天堂硬體上才可能完整呈現遊戲」。

另外，Bloober Team除了曝光「Project M」計畫最新進展外，也同時提到另一款代號為「Project H」的作品，該開發交由《Cronos: The New Dawn》的同一團隊製作，團隊創意部分目前正在進行一個全新原創項目前期製作，而大部分的製作團隊成員則在支援二方合作項目的打磨過程，因此如果前期開發完成，團隊將會逐步投入量產階段，並且團隊所有人都認為，這將是迄今為止開展最雄心勃勃的項目，也是Bloober Team所有作品中最具商業潛力的一項開發。

關鍵字：沉默之丘2Bloober Team

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