《決勝時刻：現代戰域》新模式曝光　勾索滑翔致敬「Blackout」

記者黃冠瑋／綜合報導

動視旗下《決勝時刻：現代戰域》近日終於迎來先前承諾，即將推出的全新大逃殺模式「Black Ops Royale」，該模式將會重現2018年在首款大逃殺模式「Blackout」中，玩家可以自由勾繩與滑翔，穿梭在全新Avalon地圖，同時額外更新全新武器以及殭屍模式地圖，預計將在13日下午正式上線。

▼《決勝時刻：現代戰域》新模式曝光。（圖／翻攝自YouTube／Call of Duty）



從官方所釋出的45分鐘採訪Raven Software開發總監Pete Actipis影片，他詳細解釋了開發團隊如何將過去Blackout的核心概念轉化至《決勝時刻：現代戰域》。同時後續也展示了由電競選手JoeWo與Repullze所率領團隊進行的多場「Black Ops Royale」對戰實況。

其中Actipis在一場比賽中特別介紹了高級戰利品區域，並將其與初代大逃殺「Blackout」模式中的殭屍橫行區域進行了比較，有不少相似之處。對此，許多玩家也注意到多項經典音效將於此模式回歸，包括縮圈警告音效，種種元素可說是喚起了無數《黑色行動》老玩家的回憶。

撇開懷舊元素不談，「Black Ops Royale」在武器和戰利品方面也採用了不同的設計，取消了預設裝備配置，並將槍械分配給不同的原型武器。此模式的技能系統也借鑑了「Blackout」的絕地求生做法，採用消耗品的形式，並且需要手動啟動。「Black Ops Royale」模式預計於13日下午上線，屆時遊戲第二季「重裝上陣」更新也將同步推出，本次更新也將包含全新武器、地圖以及一張殭屍模式地圖。