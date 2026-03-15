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《CS2》德版重推「X光掃描箱」　1秒全看光網曝只為解決賭博疑慮

記者黃冠瑋／綜合報導

熱門射擊遊戲《CS：GO》續作《絕對武力2》（CS2）近期發布一項重大更新，即將在德國版本上針對開箱機制進行調整，預計將在16日推出「X光掃描」功能，意味著玩家在開啟前能透過該功能，一覽箱子內確切物品。對此，該項改動只為解決長年遊戲開箱行為被普遍認為是一種賭博疑慮。

▼《CS2》德版重推「X光掃描箱」。（圖／翻攝自X／@CounterStrike）

▲▼《CS2》德版重推「X光掃描箱」。（圖／翻攝自X／@CounterStrike）

根據Steam支援團隊近期一篇部落格文章所述，X光掃描儀可以讓玩家在購買鑰匙打開箱子之前查看箱子裡的物品，從而消除每次購買的盲猜風險。不過這並不代表玩家就能肆無忌憚狂洗自己想要的寶箱，官方有做一個限制，一旦使用X光掃描儀查看過箱子內部，就會自動鎖定該寶箱開啟，想要掃描另一個箱子的唯一方法就是購買該寶箱並領取之前查看過的物品。

雖說X光掃描確實降低了開箱的賭博成分，但為了繼續開箱，德國玩家現在可能不得不花費比直接購買更高的價格去購買廉價造型。像是，在造型交易平台CS2 white.market所分享的一段影片中，有玩家掃描了一個箱子，發現裡面有一個Scar-20 Poultrygeist造型，價值約0.63美元（約新台幣20元），不過卻不是該玩家想要，但為了繼續開箱，玩家只好花費2.15美元（約新台幣69元），再購買一個「夢魘」鑰匙。

另外，目前尚不清楚Valve是否計劃將X光掃描推廣到其他地區，還是僅限於德國，但是有鑑於這一新機制以及去年所推出極具爭議的「武器交易升級」系統，顯然即便這一改動只是針對CS2市場中賭博元素，所做的緩兵之計，並非真正意義上的解決。

關鍵字：CS射擊遊戲

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