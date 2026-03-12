ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作　網傳補足「葛蕾斯之母」情感

記者黃冠瑋／綜合報導

CAPCOM旗下經典IP惡靈古堡系列新作《惡靈古堡9：安魂曲》，開賣首週就繳出亮眼成績，僅用5天就狂賣超過500萬套，一舉突破該系列最快銷售紀錄。對此，官方也在近日宣布好消息，眾所期盼的DLC已經正在製作當中，據知情人士爆料，劇情將會圍繞在葛蕾斯之母艾莉莎展開，同時迷你遊戲與相機也將同步加入。

▼《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

▲▼《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據遊戲總監中西晃史在影片中描述，首先感謝粉絲們的支持以及對系列最新作的熱烈反響，《惡靈古堡9：安魂曲》也已經確認DLC正在製作當中。近期也會透過更新改善遊戲體驗，除了會加入備受期待的拍照模式外，五月份也將會推出一款全新的迷你遊戲在《惡靈古堡9：安魂曲》當中，製作團隊希望透過持續更新讓遊戲保持活力，希望能繼續為《惡靈古堡 安魂曲》提供支援，以回應玩家們正面評價。

不過中西晃史也強調距離DLC的發布可能還有相當長的時間，需要玩家給予一些時間耐心等候，基於這段描述，大概猜測DLC仍處於早期開發階段，因此短時間很難看到DLC登場。然而有鑑於該系列遊戲歷來都會推出DLC擴充包，按照慣例《惡靈古堡9：安魂曲》也會跟進推出，畢竟《惡靈古堡》系列在這30年來已累計銷售量超過1.83億份，而光是目前《惡靈古堡9：安魂曲》就貢獻了500萬，想必開發團隊不想錯過此次遊戲熱度。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【討錢不成】啃老孫痛毆90歲嬤！ 全身黑青腦出血住院

推薦閱讀

《寶可夢Pokopia》太夯帶動卡牌市場　百變怪卡價格暴漲翻倍

經典迷因「杰哥不要」成恐怖遊戲上Steam　大房子躲杰哥追捕

《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作　網傳補足「葛蕾斯之母」情感

《灌籃高手》首期雜誌賣7萬日圓！價格翻400倍　網：開始囤鬼滅

白宮用《遊戲王》片段宣傳美軍行動...官方秒澄清「未授權」

《惡靈古堡9：安魂曲》通關心得　帥大叔里昂費洛蒙爆發之作

曾最大遊戲發行商...Ubisoft陷「產能停滯」員工點出慘況關鍵

《鏈鋸人》第二部突宣布完結！近4年迎最終回　刺客篇動畫製作中

《PUBG》百名玩家排隊送頭　助癌末患者完成「人生最精彩一局」

網賣《寶可夢Pokopia》假攻略本　AI生成全亂寫、還比官方貴

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

白宮宣傳片未授權使用《遊戲王》畫面

《惡靈古堡9：安魂曲》通關心得

《灌籃高手》首期雜誌賣7萬日圓

新遊戲《PickMon》神似寶可夢+薩爾達

「杰哥不要」成恐怖遊戲上Steam

《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作

Ubisoft「產能停滯」員工點出問題

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨

網易停止名越稔洋工作室投資

最新新聞

《寶可夢Pokopia》太夯帶動卡牌市場

「杰哥不要」成恐怖遊戲上Steam

《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作

《灌籃高手》首期雜誌賣7萬日圓

白宮宣傳片未授權使用《遊戲王》畫面

《惡靈古堡9：安魂曲》通關心得

Ubisoft「產能停滯」員工點出問題

《鏈鋸人》第二部完結近4年迎最終回

《PUBG》百名玩家助癌末患者圓夢

網賣《寶可夢Pokopia》假攻略本

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366