《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作　網傳補足「葛蕾斯之母」情感

記者黃冠瑋／綜合報導

CAPCOM旗下經典IP惡靈古堡系列新作《惡靈古堡9：安魂曲》，開賣首週就繳出亮眼成績，僅用5天就狂賣超過500萬套，一舉突破該系列最快銷售紀錄。對此，官方也在近日宣布好消息，眾所期盼的DLC已經正在製作當中，據知情人士爆料，劇情將會圍繞在葛蕾斯之母艾莉莎展開，同時迷你遊戲與相機也將同步加入。

▼《惡靈古堡9》爆賣宣布DLC製作。（圖／翻攝自X／@RE_Games）



根據遊戲總監中西晃史在影片中描述，首先感謝粉絲們的支持以及對系列最新作的熱烈反響，《惡靈古堡9：安魂曲》也已經確認DLC正在製作當中。近期也會透過更新改善遊戲體驗，除了會加入備受期待的拍照模式外，五月份也將會推出一款全新的迷你遊戲在《惡靈古堡9：安魂曲》當中，製作團隊希望透過持續更新讓遊戲保持活力，希望能繼續為《惡靈古堡 安魂曲》提供支援，以回應玩家們正面評價。

不過中西晃史也強調距離DLC的發布可能還有相當長的時間，需要玩家給予一些時間耐心等候，基於這段描述，大概猜測DLC仍處於早期開發階段，因此短時間很難看到DLC登場。然而有鑑於該系列遊戲歷來都會推出DLC擴充包，按照慣例《惡靈古堡9：安魂曲》也會跟進推出，畢竟《惡靈古堡》系列在這30年來已累計銷售量超過1.83億份，而光是目前《惡靈古堡9：安魂曲》就貢獻了500萬，想必開發團隊不想錯過此次遊戲熱度。