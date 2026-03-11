《PUBG》百名玩家排隊送頭　助癌末患者完成「人生最精彩一局」

記者楊智仁／綜合報導

韓國遊戲社群近日傳出一段感人的故事，一名丈夫為了替罹患末期胃癌的妻子留下最後的美好回憶，在玩家社群發起請求，最終獲得近百名玩家響應，在《PUBG: BATTLEGROUNDS》中完成了一場別具意義的對戰。

▼《PUBG》百名玩家助癌末患者圓夢。（圖／翻攝自YT）

事件起源於一篇發表在《PUBG: BATTLEGROUNDS》官方社群的貼文。發文者使用暱稱「Dosi Papa」，自稱是一名玩家的丈夫，並以「想讓妻子打出人生最精彩的一局」為題向社群求助。他在文中透露，自己 31 歲妻子被診斷出罹患「Borrmann第四型胃癌」，這是一種侵襲性極強的胃癌類型，癌細胞會沿著胃壁擴散並常伴隨腹膜轉移，此類疾病早期不易發現，治療成功案例也相當罕見。

對這對夫妻而言，《PUBG》不只是遊戲更是兩人共同的休閒時光，他們最大的樂趣之一，就是在勝利時看到畫面上出現的經典訊息「Winner Winner Chicken Dinner」。丈夫在貼文中詢問社群玩家，是否願意參與一場自訂對戰，並讓妻子擊敗自己。他表示，妻子過去在對戰真人玩家時最多只能擊殺 5 人（不含AI），希望能讓她至少有一次體驗「超高擊殺數」的表現。

This story is about a young woman, who found joy for herself in the world of PUBG. For her and her husband, the shared goal of “Winner Winner Chicken Dinner” became a part of their happy daily life.



Sadly, that little joy was overshadowed when the 31-year old mother of two was… pic.twitter.com/3HHMcwBwFr — Patryk (@pattrick_36) February 27, 2026

貼文發布後迅速在玩家社群中擴散，許多玩家主動表示願意參與。最終在實況主以及開發商 KRAFTON 的協助下，一場特別的自訂比賽順利舉辦，比賽共吸引 99 名玩家參加。與一般激烈競爭的大逃殺對戰不同，當天的戰場充滿鼓勵與支持，參與者依序靠近該名玩家，主動讓她完成擊殺，整個過程更像是一場為她舉辦的慶祝活動。

最終，她在這場對局中完成 95 次擊殺。當比賽結果畫面出現「Winner Winner Chicken Dinner」時，也象徵著一場由眾多玩家共同完成的特別勝利。活動結束後，丈夫再次在社群發文感謝所有參與的玩家、實況主以及相關工作人員。他表示，這場活動帶來的支持與善意遠遠超過一場遊戲本身，也讓妻子獲得巨大的精神力量，「昏暗的醫院病房裡，透過筆記型電腦柔和的燈光，妻子臉上重新綻放出燦爛的笑容，自從那次不幸的診斷之後，我本來擔心再也看不到這樣的笑容了。」

他也透露，妻子原本已經準備平靜接受病情，但在這次事件之後，開始重新燃起想要繼續活下去的意志。夫妻倆在與醫師討論後，決定不放棄治療，繼續嘗試各種可行的療法，希望能爭取更多相處的時間。