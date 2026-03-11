ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網賣《寶可夢Pokopia》假攻略本　AI生成全亂寫、還比官方貴

記者楊智仁／綜合報導

The Pokémon Company 新作遊戲《Pokémon Pokopia》近期被發現出現疑似「假攻略本」在網路平台販售，多本標榜為「完全攻略指南」的書籍在 Amazon 上架，但封面疑似使用生成式AI製作，內容也根本就是隨便亂寫，引發玩家關注。

▼Pokémon Pokopia假攻略本。（圖／翻攝自Amazon）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Amazon）

截至3月6日在Amazon搜尋「Pokémon Pokopia 攻略本」共出現5本相關書籍。其中只有1本為小學館正式出版，其餘4本皆為個人出版的書籍。這些疑似非官方攻略本的封面多被認為是由生成式AI製作，並且出現《寶可夢》系列中並不存在的角色設計，此外，價格也明顯偏高，官方攻略本售價為1980日圓，而疑似假攻略本的價格則落在4290至4950日圓之間，超過官方版本兩倍。

其中一本書籍的商品頁面宣稱：「為什麼你的發展不如預期？為什麼隱藏要素沒有解鎖？你真的可以說自己已經完全通關了嗎？《Pokémon Pokopia 完全攻略指南》不只是一本攻略書，而是讓你的冒險達到最高境界的設計圖。」然而該書全書僅71頁，其中開放試閱的前15頁幾乎只有大量文字，沒有地圖、圖表或遊戲畫面等內容。

更引發討論的是，封面一看就是AI生成，公開試閱頁所附世界地圖，跟遊戲完全不一樣，明明是沙盒遊戲，目錄卻出現道館戰、四天王戰還推薦玩家配置高火力輸出寶可夢隊伍，就連主角都是使用英文的「ditto」( AI 英文翻譯 )，這樣的情況在目前Amazon上出現的4本疑似假攻略本中皆相同。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Amazon）

