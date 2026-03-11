《Pokémon Pokopia》首波活動「幫毽子草收集棉絮」全攻略

記者蘇晟彥／綜合報導

被譽為寶可夢版動森的《Pokémon Pokopia》上市後引起巨大迴響，上線後第一個活動「幫毽子草收集棉絮」也在10日展開，將會持續到 3月25日 3:59分，玩家可以透過收集棉絮取得限定道具，同時邀請毽子草、毽子花與毽子棉成為朋友，《ETtoday遊戲雲》也替大家整理簡易攻略，讓大家快點完成夢想家園吧！

「幫毽子草收集棉絮」活動開始條件

必須玩「乾巴巴荒野的城鎮」的「重建寶可夢中心」任務，當完成後登入就會收到通知「樣子有些不同的寶可夢出現」，這時候到乾巴巴荒野的寶可夢中心，就可以看到毽子草，與牠對話就可以正式開始任務。

棉絮哪裡收集？

棉絮必須到「夢島」（點選玩偶，透過飄飄球前往）收集，一輪大約可收集完70個上下，大致上可以將所有限定物品換完。

▼毽子草會在寶可夢中心提供限定道具兌換（使用棉絮兌換）



▼空島上會有看起來像蒲公英的棉絮可以撿。



棉絮可以換什麼？

悠然的花的種子 5個棉絮

花朵餐具套組 10個棉絮

花朵桌子 10個棉絮

花朵靠枕 10個棉絮

野餐墊 15個棉絮

毽子草水壺 5個棉絮

便當 5個棉絮

瓶裝飲料 5個棉絮

花朵背包 5個棉絮

花朵壁飾 5個棉絮

而透過棉絮兌換的物品，可以打造吸引毽子花、毽子棉的棲息地，棲息地組合方法如下

黃色的地毯：悠然的花*4

遠足必備：花朵背包*1、毽子草水壺*1、便當*1

蒲公英相伴的午餐：悠然的花*1、便當*1、花朵靠枕*1、花朵餐具套組*1

活動時間將會持續到 3月25日 3:59分，由於是第一個活動，不確定未來會不會復刻，或是能夠取得道具，建議所有玩家一定要趁早入手喔！



