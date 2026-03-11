專心工作變環遊日本？免費《旅行計時器》創新設計日玩家大好評

記者楊智仁／綜合報導

日本獨立遊戲開發者 Kousuke Yoshida（kou）於3月5日公開免費作業支援網頁應用程式《旅するタイマー》，該工具推出後迅速在社群平台引發討論並受到關注。《旅するタイマー》是一款結合「工作計時」與「日本旅行」概念的作業輔助工具，使用者專注工作同時，角色會依照累積的作業時間在日本地圖上前進，從日本最北端的北海道稚內市一路前往最西端的沖繩縣與那國町，彷彿進行一場橫跨日本的旅程。

▼《旅するタイマー》玩家大好評。（圖／翻攝自推特）

遊戲化設計方面，《旅するタイマー》準備了多條不同的旅行路線，例如「大城市之字路線」與「城市與海洋橫跨路線」等，系統會在啟動時隨機選擇其中一條，使用者啟動「正計時」或「倒數計時」後，地圖上的角色便會開始移動；只要計時器持續運作，角色就會沿著路線前進。若暫停計時，角色也會停止移動，重新啟動計時後即可從停止的位置繼續旅程。

除了計時功能外，《旅するタイマー》還提供多種作業輔助工具，包括「Todo待辦清單：可管理當前任務、BGM播放功能：依不同情境播放背景音樂、個人檔案設定：可設定顯示名稱、簡短留言與角色圖片」此外，地圖上不僅會顯示自己的角色，也會出現其他正在使用該工具的玩家。點擊其他玩家圖示即可查看其個人資料，並透過「應援功能」向對方送出加油訊息。

《旅するタイマー》於3月5日推出後，因開發者kou於3月7日在社群平台X分享介紹而迅速受到關注，並吸引來自日本與海外玩家的正面回應。kou 過去發表過多款遊戲作品，其中逃脫解謎作品《脱出ゲーム 可惜夜 -あたらよ-》在App Store上累積856則評價，平均評分達4.1顆星。此次推出《旅するタイマー》則是最新嘗試，透過將專注工作與「環遊日本」結合，打造出具有遊戲化元素的生產力工具，未來是否能在工作效率工具領域進一步擴散，也備受關注。