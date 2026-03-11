偽噴火龍皮卡丘？新遊戲《Pickmon》陷抄襲風暴　盜用粉絲插畫？

記者楊智仁／綜合報導

一款名為《Pickmon 精靈皮可》新遊戲近日突然在 Steam 平台曝光，但短時間內便引發玩家社群爭議。除了被指外觀與玩法疑似模仿《寶可夢》與《幻獸帕魯》外，還有玩家指出遊戲中怪物設計可能直接取用寶可夢粉絲創作的同人圖。

▼《Pickmon 精靈皮可》爆出抄襲風波。（圖／翻攝自Steam）

根據目前公開的宣傳影片，《Pickmon》是一款結合開放世界、生存建造與怪物培養的作品，但不少玩家認為，遊戲中的主角造型與《薩爾達》主角林克過於相似，部分怪物也被指只是將《寶可夢》重新換皮後的設計。更具爭議的是，有玩家指出《Pickmon》部分怪物設計疑似直接參考甚至挪用寶可夢同人藝術作品。

推特用戶 JayJay Mons 分享自己作品，表示《Pickmon》宣傳影片中出現的一隻怪物，外觀與其創作的「Mega蒼炎刃鬼」同人設計極為相似，該角色原型為寶可夢蒼炎刃鬼。部分網友則推測，該設計也可能是將蒼炎刃鬼與《Palworld》中的怪物結合而成，例如與Paladius融合形成類似半人馬造型的生物。

No, it’s literally my fan design for Mega Ceruledge stolen right there ???? https://t.co/bIPtFt0aca pic.twitter.com/F59xmr37vl — jayjay_mons (@pokejayjay) March 9, 2026

另一個更受到關注的案例則來自知名概念藝術家 RJ Palmer，他轉發一張 IG 上的粉絲創作，指出《Pickmon》封面怪物與創作者 el.psy.fake 寶可夢大竺葵的「Mega進化」同人版本非常相似，甚至連觸角擺動方式都與該同人設計一致，而該動作原本出現在《寶可夢傳說 Z-A》相關的粉絲創作中。

除了疑似抄襲同人設計外，《Pickmon》整體風格也被認為大量借鑑知名作品。例如遊戲封面中還出現被指神似噴火龍、皮卡丘的生物，部分玩家甚至認為，遊戲名稱「Pickmon」本身就與「Pokémon」發音過於接近。目前尚不清楚是否會有更多創作者出面指控作品遭到使用，但「Mega大竺葵」同人設計事件已在社群平台迅速擴散。