ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《織夢花園：森系輕經營》預約開跑　官方狂撒5萬花束「虛實連結」

記者蘇晟彥／綜合報導

由 PogoHopper 研發的森系輕經營手遊《織夢花園：森系輕經營》，於 9日正式開啟事前預約活動，官方同步宣布，祭出震撼業界的「虛實連結」企劃——準備了共計 50,000 束實體鮮花，要將遊戲中的治癒感，親手送到玩家手中。

▲▼ 。（圖／奇亨創造提供）

種花得花：打破螢幕邊界，實體鮮花免運送到家
不同於傳統經營手遊，《織夢花園：森系輕經營》核心理念在於「這裡只有花和你」，遊戲拋棄了繁瑣的日常任務與競爭壓力，主打「輕經營」模式。最引人注目的是官方承諾的「種花得花」活動：玩家在遊戲內親手種植、養護的花朵，將有機會轉化為現實中的芬芳。高達 50,000 束的實體鮮花配額，就是要讓喜悅從虛擬世界延續到現實生活。

事前預約開跑：解鎖限定時裝「絨雪踏春」與百萬加碼回饋
即日起，玩家前往事前預約網頁完成預約，即可在開服時獲得限定精美時裝「絨雪踏春」。隨著預約人數達成不同里程碑，官方更準備了優渥的階梯式獎勵：
- 10 萬人達成： 加速風車*20、金幣*2000
- 30 萬人達成： 花花幣*20、金幣*3000
- 50 萬人達成： 粉櫻花瓣*20、金幣*5000
- 100 萬人終極解鎖： 專屬稱號【織夢花園真好玩】、鑽石*200
參與預約頁抽獎，更有機會獲得扭扭棒花束、永生花戒指及車載香薰花。而最狂的「幸運大獎」將抽出一名玩家，由官方承包其一整年的浪漫——每周配送一束鮮花，持續 52 周不間斷。

▲▼ 。（圖／奇亨創造提供）

四大療癒玩法：找回屬於自己的溫柔時光
- 【森系治癒】 輕鬆經營，過一種不趕時間的日子。
- 【精靈養成】 培養專屬夥伴，隨花園成長逐步進化。
- 【自由插花】 解鎖稀有花種，打造個人專屬花藝風格。
- 【隨心換裝】 豐富服裝妝容，每一套穿搭都是心情標籤。
《織夢花園：森系輕經營》現已於 App Store 與 Google Play 開放預註冊，邀請你放下緊繃，來這裡種下一朵花，也種下屬於自己的治癒時光。

社群活動同步齊發，多重驚喜抽不停
除了預約網頁的豐富獎勵，《織夢花園：森系輕經營》官方社群同步開啟加碼抽獎活動：
- 【社群加碼抽】：凡在事前預約網頁中幸運抽中鮮花的玩家，可憑曬花的社群發文前往官方社群參與加碼活動，爭取贏得額外精美鮮花花束的機會。
- 【社群互動抽】：即日起，官方 FB、IG 及 Threads 將不定期舉辦互動活動，玩家只需參與評論或發文分享，即可參與鮮花花束的限定抽獎。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【贏球比登機重要】飛機剛好延誤　大家守著直播嗨爆了！

推薦閱讀

《織夢花園：森系輕經營》預約開跑　官方狂撒5萬花束「虛實連結」

新遊戲《PickMon》神似寶可夢+薩爾達？網：任天堂法務預備

《戰地風雲》團隊傳裁員　去年美國最夯遊戲...在線人數大幅下降

超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

寶可夢徵「真人大木博士」？入職就給100萬日圓、每年發博士津貼

任天堂控告美國政府！要求川普退關稅...大幅打亂Switch 2計畫

hololive虎金妃笑虎爆患「適應障礙」　自責愛貓離世全面暫休

研究曝「2028恐出現AI危機」白領完全被取代　專家駁：太悲觀

沒人找我自己做！獨立團隊打造《誠徵新人》　詐騙題材冒險寫盡現實

《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售！絕望世界中開闢未來

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

研究曝「2028恐出現AI危機」

《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨

新遊戲《PickMon》神似寶可夢+薩爾達

「任天堂PlayStation」現身博物館

寶可夢徵「真人大木博士」？

網易停止名越稔洋工作室投資

任天堂控告美國政府！要求川普退關稅

獨立團隊打造《誠徵新人》

《戰地風雲》團隊傳裁員

《鬥陣特攻》火箭貓誕生原由揭曉

最新新聞

織夢花園：森系輕經營預約開跑

新遊戲《PickMon》神似寶可夢+薩爾達

《戰地風雲》團隊傳裁員

《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨

寶可夢徵「真人大木博士」？

任天堂控告美國政府！要求川普退關稅

hololive虎金妃笑虎爆患適應障礙

研究曝「2028恐出現AI危機」

獨立團隊打造《誠徵新人》

《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366