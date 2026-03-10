《織夢花園：森系輕經營》預約開跑　官方狂撒5萬花束「虛實連結」

記者蘇晟彥／綜合報導

由 PogoHopper 研發的森系輕經營手遊《織夢花園：森系輕經營》，於 9日正式開啟事前預約活動，官方同步宣布，祭出震撼業界的「虛實連結」企劃——準備了共計 50,000 束實體鮮花，要將遊戲中的治癒感，親手送到玩家手中。

種花得花：打破螢幕邊界，實體鮮花免運送到家

不同於傳統經營手遊，《織夢花園：森系輕經營》核心理念在於「這裡只有花和你」，遊戲拋棄了繁瑣的日常任務與競爭壓力，主打「輕經營」模式。最引人注目的是官方承諾的「種花得花」活動：玩家在遊戲內親手種植、養護的花朵，將有機會轉化為現實中的芬芳。高達 50,000 束的實體鮮花配額，就是要讓喜悅從虛擬世界延續到現實生活。

事前預約開跑：解鎖限定時裝「絨雪踏春」與百萬加碼回饋

即日起，玩家前往事前預約網頁完成預約，即可在開服時獲得限定精美時裝「絨雪踏春」。隨著預約人數達成不同里程碑，官方更準備了優渥的階梯式獎勵：

- 10 萬人達成： 加速風車*20、金幣*2000

- 30 萬人達成： 花花幣*20、金幣*3000

- 50 萬人達成： 粉櫻花瓣*20、金幣*5000

- 100 萬人終極解鎖： 專屬稱號【織夢花園真好玩】、鑽石*200

參與預約頁抽獎，更有機會獲得扭扭棒花束、永生花戒指及車載香薰花。而最狂的「幸運大獎」將抽出一名玩家，由官方承包其一整年的浪漫——每周配送一束鮮花，持續 52 周不間斷。

四大療癒玩法：找回屬於自己的溫柔時光

- 【森系治癒】 輕鬆經營，過一種不趕時間的日子。

- 【精靈養成】 培養專屬夥伴，隨花園成長逐步進化。

- 【自由插花】 解鎖稀有花種，打造個人專屬花藝風格。

- 【隨心換裝】 豐富服裝妝容，每一套穿搭都是心情標籤。

《織夢花園：森系輕經營》現已於 App Store 與 Google Play 開放預註冊，邀請你放下緊繃，來這裡種下一朵花，也種下屬於自己的治癒時光。

社群活動同步齊發，多重驚喜抽不停

除了預約網頁的豐富獎勵，《織夢花園：森系輕經營》官方社群同步開啟加碼抽獎活動：

- 【社群加碼抽】：凡在事前預約網頁中幸運抽中鮮花的玩家，可憑曬花的社群發文前往官方社群參與加碼活動，爭取贏得額外精美鮮花花束的機會。

- 【社群互動抽】：即日起，官方 FB、IG 及 Threads 將不定期舉辦互動活動，玩家只需參與評論或發文分享，即可參與鮮花花束的限定抽獎。