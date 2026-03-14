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《瑪利歐賽車世界》驚現「炸彈兵亂鬥」　投擲爆炸網嗨：快點出

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂近日迎來瑪利歐日（3月10日）資訊公布，此次2026年恰逢瑪利歐40週年，官方除了公開《超級瑪利歐銀河電影》終極預告外，也釋出各種《瑪利歐》遊戲資訊。對此，就有眼尖網友意外發現，在官方所釋出的《瑪利歐賽車世界》對戰模式預覽中，竟意外出現「炸彈兵大亂鬥」選項，讓不少老粉嗨喊，快推出。

▼《瑪利歐賽車世界》驚現「炸彈兵亂鬥」模式。（圖／翻攝自X／@NinEverything）

▲▼《瑪利歐賽車世界》驚現「炸彈兵亂鬥」模式。（圖／翻攝自X／@NinEverything）

或許後面加入到《瑪利歐》遊戲當中的新玩家並不知曉，什麼是「炸彈兵大亂鬥」，但對於老玩家而言，可說是相當熟悉，炸彈兵大亂鬥其實是曾在多款瑪利歐賽車遊戲中出現過的對戰模式，玩家需要向對手投擲爆炸炸彈來得分。至於目前，《瑪利歐賽車世界》僅提供氣球大戰和金幣賽跑兩種對戰模式，因此有了此模式加入，想必能再為遊戲增添更多樂趣玩法。

不過在許多玩家陸續發現該資訊後，任天堂隨即便把該貼文刪除，許多人對此猜測很可能是不小心意外洩露資訊，又或者是該模式僅是任天堂內部測試，並沒有確定更新到正式版，深怕玩家期待落空，因此趕忙下架，但目前已遭到許多網友截圖留存。

另外，任天堂也在最新《超級瑪利歐銀河電影》終極預告中，正式確定三位英語版新配音演員，耀西由 Donald Glover 擔綱，Wart 由 Luis Guzmán 出演，蜜蜂女王 Honey Queen 則由 Issa Rae 配音，其中耀西的配音將在所有語言版本中統一採用 Donald Glover 的聲音，同時預告電影終將會藏著各種大大小小驚喜，讓玩家尋找，預計將在4月1日於全球先後上映。

關鍵字：任天堂瑪利歐賽車

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