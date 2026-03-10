新遊戲《PickMon》神似寶可夢+薩爾達？網：任天堂法務預備

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近期同時面臨多起法律糾紛之際，一款被外界認為與任天堂知名作品高度相似的新遊戲也悄悄登上Steam平台，引發玩家關注。由開發商 PocketGame 與發行商 NETWORKGO 推出的新作《Pickmon》，被描述為一款「多人開放世界生存建造遊戲」，該作目前已公開宣傳影片，但尚未公布正式發售日期。

▼寶可夢+薩爾達？新遊戲《PickMon》亮相。（圖／翻攝自Steam）

根據Steam頁面介紹，玩家將探索一片充滿古代文明與神秘生物「Pickmon」的大陸，並與這些生物合作對抗敵人、採集資源、耕作農地與建設據點。開發團隊表示，玩家最終可以建立大型「工業帝國」，整體玩法融合了生存、建造與怪物培育等元素。不少玩家注意到，《Pickmon》的美術風格與角色設計與任天堂作品存在相似之處。例如遊戲角色外觀被認為類似《薩爾達傳說：曠野之息》中的林克，而怪物培養與冒險元素則被拿來與《寶可夢》系列進行比較。

此外，遊戲系統中還加入以「卡牌」馴服怪物的玩法設計，某些玩家也聯想到《遊戲王》等卡牌作品。不僅如此，宣傳影片中甚至被指出出現疑似類似《鬥陣特攻》角色Roadhog的形象，引發更多討論。

向來以積極保護智慧財產權聞名的任天堂，近年也多次對可能侵害其IP的作品採取法律行動。其中最受關注的案件之一，是任天堂對開發《患受帕魯》的工作室 Pocketpair 提起訴訟。該訴訟於2024年11月提出，部分爭議圍繞在與《寶可夢》系列相關的「召喚與捕捉怪物」遊戲機制專利。