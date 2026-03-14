《絕地戰兵2》玩家慈善挑戰遭網暴　苦主淚崩「人生一夜全毀」

記者黃冠瑋／綜合報導

《絕地戰兵2》社群近期爆出令人憐憫消息，一名玩家希望官方重視遊戲平衡，於是發起最高難度10挑戰，開發人員若成功他將會捐出1,000美元給慈善機構。然而事情曝光後，卻掀起惡意人士批評，害這名玩家遭到騷擾、肉搜，甚至因此丟了現實中賴以為生的工作，讓他直言，「熱情好意換來的卻是人生一夜全毀」。

▼《絕地戰兵2》玩家向官方發起慈善挑戰，卻遭到惡意網暴。（圖／翻攝自x／@helldivers2）

事情其實是，228連假時，一位《絕地戰兵2》（Helldivers2）的粉絲向Arrowhead工作室發起挑戰，希望他們挑戰最高難度10《Oshaune》。然而，在Reddit上其他粉絲分享這則看似有趣訊息後，過沒幾日，該名粉絲便發出由於遭到人肉搜索和解雇，他將退出挑戰。重創這名玩家的署名惡意人士，顯然不認同遊戲有難度問題，並進行批評騷擾，這種騷擾最終導致苦主被肉搜，也因此他被自己擔任志工的慈善機構以安全為由禁止參與，並最終連帶影響他遭到現實中從事7年的電力公司解僱。目前尚不清楚究竟發生了什麼，也不清楚其他人說了什麼導致他的雇主解雇他。

對此，苦主表示，「我自2011年起就一直在馬匹保護區做志工，現在卻因為安全原因被禁止進入，這可以理解，畢竟機構只是想勉強維持運營，實在無力應對這種波及，但在電力公司工作了7年後也被解雇」，讓他不禁懷疑「我原本以為做一些有趣且有意義的事情，能為我熱愛並熱情支持的遊戲做出貢獻，結果一夜之間，我的生活都被徹底毀了」，因此我將徹底退出這項活動，並從《絕地戰兵2》社群中消失，也不在碰觸Reddit以及整個電子遊戲產業。

雖然Arrowhead在第一時間得知此事後，就馬上發布公告要求其他玩家停止騷擾、攻擊和肉搜等行為，並提到「人類不是你們的敵人，絕地戰兵們，你們的戰鬥在其他地方」，然而這並未阻止部分極端玩家繼續攻擊該名苦主，即便騷擾行為停止，造成的傷害卻已無法挽回。至於有部分好心人士，想要提供他幫助，但由於先前他已提到從此退出社群，因此並未對此做出回應。