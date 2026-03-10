《Arc Raiders》陷個資風波　一連Discord就私錄官方致歉即修正

記者黃冠瑋／綜合報導

人與人之間交流時，如果不想讓太多人知曉，往往都會想透過私訊或私下當面告知，但有時這私聊或許存在一些風險。對此，去年爆紅的科幻射擊《ARC Raiders》近日就被爆出在連結玩家Discord帳號後，竟會側錄使用者私訊內容，引發玩家擔心隱私遭到外洩，讓官方趕忙致歉，確實太超過，並緊急更正絕不再發生。

▼《ARC Raiders》深陷個資外洩疑慮。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

根據外媒報導，事情曝光是由電腦工程師Timothy Meadows所發現，起初他將在《Arc Raiders》與玩家的Discord帳號連動時，意外看到遊戲會將私人訊息以及存取帳號所需的Discord權限標記儲存在玩家電腦本地系統端，這也意味著只要開發商Embark Studios有意監視玩家，那麼就可透過標記查看該玩家所有的私人內容，如同門戶大開一般，顯露無遺。

基於這層原因，在事情曝光後，便迅速引起不少玩家反彈憂慮，對此開發商Embark Studios便率先針對此項爭議做出回應致歉，坦言此項設定確實儲存了「過多的使用者資訊」，但目前這些私人內容並未出現在別的地方當中，並且官方人員也從未點開過這些內容，不過基於個資風險已發布熱修解決此問題，目前將進行全面的資安稽核，以確保現在與未來都不會再發生類似事件。