《戰地風雲》團隊傳裁員　去年美國最夯遊戲...在線人數大幅下降

記者楊智仁／綜合報導

遊戲公司 Electronic Arts（EA）近日傳出在《Battlefield 戰地風雲》系列相關開發團隊進行裁員。外媒報導指出，裁員涉及多個工作室，包括 Criterion Games、DICE、Ripple Effect Studios 以及 Motive Studio，但實際裁員人數尚未公布。

▼《戰地風雲》團隊傳裁員。（圖／翻攝自Steam）

據了解，EA向員工表示此次裁員屬於《戰地風雲》系列開發團隊的「組織重整」措施，公司目前仍持續為《戰地風雲 6》提供上市後的長期服務型更新與支援，上述四間工作室仍將繼續運作，但不同團隊與地區辦公室均受到不同程度影響。EA發言人回應媒體詢問時表示，「我們在進行一些調整，以讓團隊更專注於玩家社群最重視的內容，《戰地風雲》仍是我們最重要的系列之一，我們將持續依據玩家回饋與遊戲收集的數據投入開發。」

《戰地風雲 6》曾是2025年美國銷量最高的遊戲之一，上市三天內銷售 700 萬套，創下系列史上最佳首發紀錄，不過遊戲評價呈現兩極，尤其是單人劇情模式獲得較為混合的評價，而多人模式則普遍受到肯定。然而遊戲上市後數月間，多次更新引發玩家不滿，討論涵蓋 角色外觀設計、移動系統調整以及更新內容不足等問題，Steam平台的玩家評價也從最初的「大多好評」下降至「褒貶不一」。

在上市初期《戰地風雲 6》於 Steam 創下 747,440人同時在線 的高峰。不過目前在線人數已大幅下降至數萬人規模，近期最高同時在線人數約為 67,000人。雖然Steam數據並不能完全代表遊戲整體表現，因為《戰地風雲 6》同時在 PlayStation 5 與 Xbox Series X and Series S 平台推出，但仍反映出玩家活躍度明顯下滑。