ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲》團隊傳裁員　去年美國最夯遊戲...在線人數大幅下降

記者楊智仁／綜合報導

遊戲公司 Electronic Arts（EA）近日傳出在《Battlefield 戰地風雲》系列相關開發團隊進行裁員。外媒報導指出，裁員涉及多個工作室，包括 Criterion Games、DICE、Ripple Effect Studios 以及 Motive Studio，但實際裁員人數尚未公布。

▼《戰地風雲》團隊傳裁員。（圖／翻攝自Steam）▲▼《戰地風雲》團隊傳裁員。（圖／翻攝自Steam）

據了解，EA向員工表示此次裁員屬於《戰地風雲》系列開發團隊的「組織重整」措施，公司目前仍持續為《戰地風雲 6》提供上市後的長期服務型更新與支援，上述四間工作室仍將繼續運作，但不同團隊與地區辦公室均受到不同程度影響。EA發言人回應媒體詢問時表示，「我們在進行一些調整，以讓團隊更專注於玩家社群最重視的內容，《戰地風雲》仍是我們最重要的系列之一，我們將持續依據玩家回饋與遊戲收集的數據投入開發。」

《戰地風雲 6》曾是2025年美國銷量最高的遊戲之一，上市三天內銷售 700 萬套，創下系列史上最佳首發紀錄，不過遊戲評價呈現兩極，尤其是單人劇情模式獲得較為混合的評價，而多人模式則普遍受到肯定。然而遊戲上市後數月間，多次更新引發玩家不滿，討論涵蓋 角色外觀設計、移動系統調整以及更新內容不足等問題，Steam平台的玩家評價也從最初的「大多好評」下降至「褒貶不一」。

在上市初期《戰地風雲 6》於 Steam 創下 747,440人同時在線 的高峰。不過目前在線人數已大幅下降至數萬人規模，近期最高同時在線人數約為 67,000人。雖然Steam數據並不能完全代表遊戲整體表現，因為《戰地風雲 6》同時在 PlayStation 5 與 Xbox Series X and Series S 平台推出，但仍反映出玩家活躍度明顯下滑。

關鍵字：戰地風雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

推薦閱讀

《戰地風雲》團隊傳裁員　去年美國最夯遊戲...在線人數大幅下降

超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

寶可夢徵「真人大木博士」？入職就給100萬日圓、每年發博士津貼

任天堂控告美國政府！要求川普退關稅...大幅打亂Switch 2計畫

hololive虎金妃笑虎爆患「適應障礙」　自責愛貓離世全面暫休

研究曝「2028恐出現AI危機」白領完全被取代　專家駁：太悲觀

沒人找我自己做！獨立團隊打造《誠徵新人》　詐騙題材冒險寫盡現實

《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售！絕望世界中開闢未來

還要70億日圓...網易停止名越稔洋工作室投資　馬東石遊戲恐難產

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

研究曝「2028恐出現AI危機」

《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨

「任天堂PlayStation」現身博物館

寶可夢徵「真人大木博士」？

獨立團隊打造《誠徵新人》

任天堂控告美國政府！要求川普退關稅

網易停止名越稔洋工作室投資

hololive虎金妃笑虎爆患適應障礙

澳研究用人腦細胞玩《毀滅戰士》

《鬥陣特攻》火箭貓誕生原由揭曉

最新新聞

《戰地風雲》團隊傳裁員

《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨

寶可夢徵「真人大木博士」？

任天堂控告美國政府！要求川普退關稅

hololive虎金妃笑虎爆患適應障礙

研究曝「2028恐出現AI危機」

獨立團隊打造《誠徵新人》

《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售

網易停止名越稔洋工作室投資

小學館錄用性犯罪者...官方致歉

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366