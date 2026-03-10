超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新主機 Nintendo Switch 2 推出的全新寶可夢遊戲《Pokémon Pokopia》，是首款專為 Switch 2 推出的寶可夢系列作品，上周正式發售，遊戲實體版採用鑰匙卡形式發行，但目前已有數十家零售商表示庫存已經售完。

▼《Pokémon Pokopia》大缺貨。（圖／翻攝自寶可夢）

美國市場，包括 Walmart、GameStop、Target，以及任天堂官方商店等平台都顯示缺貨，另一方面，Amazon 目前購買需要等 2 到 3 周左右，而且被發現將實體版價格調高至 80 美元，疑似因應市場需求上升而調整售價。類似情況也出現在英國、澳洲等其他地區，當地主要零售商同樣出現售罄情形，加拿大方面 Walmart 也發布聲明表示首批《Pokopia》已經售罄，目前已向供應商訂購第二批補貨。

英國銷售數據顯示《Pokopia》的實體版供貨量「明顯不足」，零售通路的庫存相當有限。他認為，目前的缺貨狀況可能是因為官方低估市場需求，而非銷量突然大幅成長。此外，外媒更透露《Pokopia》在英國上市首周的實體版銷量甚至「不到」去年 Switch 2 作品《Pokémon Legends: Z-A》的一半。

外界也推測，任天堂可能認為將《Pokopia》實體版改為鑰匙卡，能鼓勵玩家轉向數位版購買。不過此做法目前在核心玩家族群中仍存在不少爭議。另一方面，部分媒體對遊戲本身評價相當正面。許多媒體指出《Pokopia》是「寶可夢系列最佳衍生作品之一」，評論認為，儘管遊戲後期需要花時間進行資源累積，但整體體驗依然出色。