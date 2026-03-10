《赤血沙漠》追逐女歹徒破千萬看　漂亮臉蛋照揍網憂：有點不妥

記者黃冠瑋／綜合報導

作為長青MMORPG《黑色沙漠》衍生作《赤血沙漠》即將在3月20日上市，繼官方先前公開地圖規模後，又再次釋出了一段實機遊玩畫面，隨即便在網上掀起熱議。原因竟是主角在遊戲任務中出現追逐女性NPC，並且直接遭到按在地上爆揍片段，讓不少玩家認為畫面，「會不會屬實有些不妥」。

▼《赤血沙漠》追逐女歹徒破千萬看。（圖／翻攝自 X／@CrimsonDesert_）



事情其實是，國外遊戲媒體人 MR.OBVIOUS，近日分享了一段《赤血沙漠》實機遊玩畫面，從畫面中可以看到玩家正操控主角，在城鎮進行懸賞任務「逮捕法外之徒」。而此次目標竟是一名漂亮女性歹徒，在玩家逮到目標後，第一時間並不是送去案件所交接，反而是將這名女歹徒撲倒在地，並直接揮拳揍臉，還清楚看到濺血特效。事情也果不其然，如此衝擊性畫面在公開後，瞬間在網上掀起軒然大波，影片觀看甚至突破超過千萬觀看。

對此，就有部分網友認為遊戲中直接呈現毆打女性橋段，屬實有些不妥，並且從畫面中隱約能看到對方在被按到地上時，已經求饒但仍繼續毆打，有點矯枉過正情形。不過也有其他網友認為，該畫面並不稀奇，畢竟在《刺客教條》、《龍族教義》或是《巫師3》都有類似追逐戰爆打橋段，只是此次換成女性，因此才讓許多人感到稀奇，況且毆打片段，或許是因為本身「逮捕法外之徒」任務，在設定上是高危險任務，而官方所設定的主角毆打，或許是出於一種自我保護，也因為是遊戲玩家不該太過認真。