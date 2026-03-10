任天堂控告美國政府！要求川普退關稅...大幅打亂Switch 2計畫

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲公司任天堂的美國子公司Nintendo of America，近日向美國政府提起訴訟，針對美國總統川普去年實施的大規模進口關稅措施提出法律挑戰。相關訴狀已於上周五提交至United States Court of International Trade。

▼任天堂控告美國政府要求川普退關稅。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，儘管United States Supreme Court已於今年2月20日裁定暫時否決相關關稅措施，但整體政策仍存在變數。川普政府仍表示，將依據《1974年貿易法》第122條對全球多數進口商品課徵15%新關稅。目前已有約24個州與超過1000家公司對此提出訴訟，其中包括Costco與FedEx等企業。

Nintendo of America主要是要求退還先前已繳納的關稅款項，訴狀指出，自2025年2月起川普政府發布多項行政命令，對多國進口商品徵收關稅，相關政策在數月內多次調整，包括提高、暫停及重新上調稅率。中國商品關稅一度超過 125%，後於5月降至 34%。由於任天堂遊戲主機主要在海外生產，關稅政策對公司影響明顯，任天堂主機與配件多在越南與中國製造，因此該公司認為自身有權要求退還自2025年2月以來所繳納的關稅。

關稅政策公布時機，正好落在任天堂準備推出Switch 2之際，任天堂曾因此延後原訂2025年4月9日開始的預購計畫，以評估關稅與市場變化的影響。之後任天堂於4月24日正式開放預購，新主機售價仍維持 449.99美元，但部分配件價格因關稅而上調。為避免主機價格上漲，任天堂也將更多在越南生產的主機出貨至美國市場。事實上，公司早在川普第一任期時就已開始將部分生產線從中國轉移至越南。

任天堂律師在訴狀中指出，依據相關法律規定，所有依《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅都應「連同利息一併退還」，並表示美國政府在其他法律文件中也已承認這一點，目前白宮與相關政府部門尚未對任天堂的訴訟作出正式回應。