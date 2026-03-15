ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲6》遭爆「縮減裁員」　好評跌至褒貶EA稱：為團隊更好

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線開局，可說是斬獲不少好評，然而後續卻因為配對太差、武器升級過慢等問題，讓評價直接跌落至褒貶不一。沒想到近日更是爆出，戰地風雲旗下四間工作室已遭到裁員重組，對此，EA則對外聲稱，「《戰地風雲》仍是我們重要IP之一，此次裁員是針對團隊進行一項更好的重組」。

▼《戰地風雲6》工作室驚傳遭到裁員。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

▲▼▼《戰地風雲6》工作室驚傳遭到裁員。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，目前得知EA已從旗下Battlefield系列遊戲的各個團隊中裁員，具體人數並未公開，其中就包括Criterion、Dice、Ripple Effect和Motive Studios等多個工作室的員工。至於裁員理由，EA則是聲稱，「我們對《戰地》系列內部進行了一些調整，以便更好地讓我們的團隊圍繞玩家社區最關心的事情開展工作。《戰地風雲》仍然是我們最重要的項目之一，我們將繼續加大對該系列的投入，並以玩家的反饋和戰地實驗室的見解為指導」。

雖說官方強調此次重組是為了團隊更好，但有些人則認為或許跟近期遊戲各種問題有關，像是遊戲內過度的付費機制、使用生成式AI製作外觀以及內容更新數量低於預期等，因此官方為了避免玩家怒火再次擴大而率先對開發團隊出手。至於玩家所關心的第二賽季地圖，官方則是信心喊話，目前仍需微調統整，雖說遊戲目前已呈現大量玩家流失情形，但他們相信只要第二賽季做好發布，就能夠扭轉目前頹勢，因他們並不感到擔憂。

目前裁員對於後續更新是否影響，還未可知，但隨著去年《戰地風雲》負責人Vince Zampella 意外車禍去世，再加上沙國1.6兆收購案仍在持續進行，對於目前EA而言，可說是雪上加霜。

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

推薦閱讀

幫助黑暗小六尋找自己！《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

hololiveEN組突發神秘閃光　「紅白藍星」引網嗨：五期生來了？

Switch 2越賣越虧？分析師曝「每台恐虧5000」...遲早要漲價

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》曾多達10萬人同上...最後剩400人

《航海王 》真人二季評價爆表！爛番茄100%好評　第三季開拍中

美政府私用《GTA聖安地列斯》台詞　狂宣伊朗戰爭網嘆：豈可兒戲

《戰地風雲6》遭爆「縮減裁員」　好評跌至褒貶EA稱：為團隊更好

法院不確定怎麼處理...任天堂告美國政府還關稅「自動暫停」

《惡靈古堡9》遭批「懷舊過猛」　外媒憂點：新主葛蕾斯難挑大樑

《CS2》德版重推「X光掃描箱」　1秒全看光網曝只為解決賭博疑慮

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂告美國政府關稅「自動暫停」　

《CS2》德版重推「X光掃描箱」

巴西新法18歲以下禁玩《英雄聯盟》

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

《惡靈古堡9》遭批懷舊過猛

《航海王 》真人版二季100%好評

分析師曝「Switch 2每台恐虧5000」

新遊戲《PickMon》神似寶可夢+薩爾達

美府私用《GTA聖安地列斯》台詞

《戰地風雲6》遭爆縮減裁員

最新新聞

《小小夢魘VR: 異境迴響》4月登場

hololiveEN組突發神秘閃光！

分析師曝「Switch 2每台恐虧5000」

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

《航海王 》真人版二季100%好評

美府私用《GTA聖安地列斯》台詞

《戰地風雲6》遭爆縮減裁員

任天堂告美國政府關稅「自動暫停」　

《惡靈古堡9》遭批懷舊過猛

《CS2》德版重推「X光掃描箱」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366