《戰地風雲6》遭爆「縮減裁員」　好評跌至褒貶EA稱：為團隊更好

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線開局，可說是斬獲不少好評，然而後續卻因為配對太差、武器升級過慢等問題，讓評價直接跌落至褒貶不一。沒想到近日更是爆出，戰地風雲旗下四間工作室已遭到裁員重組，對此，EA則對外聲稱，「《戰地風雲》仍是我們重要IP之一，此次裁員是針對團隊進行一項更好的重組」。

▼《戰地風雲6》工作室驚傳遭到裁員。（圖／翻攝自X／@Battlefield）



根據外媒報導，目前得知EA已從旗下Battlefield系列遊戲的各個團隊中裁員，具體人數並未公開，其中就包括Criterion、Dice、Ripple Effect和Motive Studios等多個工作室的員工。至於裁員理由，EA則是聲稱，「我們對《戰地》系列內部進行了一些調整，以便更好地讓我們的團隊圍繞玩家社區最關心的事情開展工作。《戰地風雲》仍然是我們最重要的項目之一，我們將繼續加大對該系列的投入，並以玩家的反饋和戰地實驗室的見解為指導」。

雖說官方強調此次重組是為了團隊更好，但有些人則認為或許跟近期遊戲各種問題有關，像是遊戲內過度的付費機制、使用生成式AI製作外觀以及內容更新數量低於預期等，因此官方為了避免玩家怒火再次擴大而率先對開發團隊出手。至於玩家所關心的第二賽季地圖，官方則是信心喊話，目前仍需微調統整，雖說遊戲目前已呈現大量玩家流失情形，但他們相信只要第二賽季做好發布，就能夠扭轉目前頹勢，因他們並不感到擔憂。

目前裁員對於後續更新是否影響，還未可知，但隨著去年《戰地風雲》負責人Vince Zampella 意外車禍去世，再加上沙國1.6兆收購案仍在持續進行，對於目前EA而言，可說是雪上加霜。