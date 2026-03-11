《惡靈古堡9：安魂曲》通關心得　帥大叔里昂費洛蒙爆發之作

記者蘇晟彥／綜合報導

《惡靈古堡9：安魂曲》在上個月27日正式發售，作為睽違5年的新作，再加上「里昂」回歸打造滿滿的情懷，在上市後就獲得極高口碑。雖然來的晚些，但就來看看這次《惡靈古堡9：安魂曲》的通關心得，簡單來說，這代劇情雖然很好餐，但絕對是情懷滿滿、誠意給足，不管是恐懼、爽快並存，光是看里昂狂砍就可以高潮（ 威 ），絕對是系列粉絲不能錯過的作品！

-----以下內容絕對會牽扯到劇透，介意者請勿往下拉-----

-----以下內容絕對會牽扯到劇透，介意者請勿往下拉-----



-----以下內容絕對會牽扯到劇透，介意者請勿往下拉-----

《惡靈古堡9：安魂曲》是在8代洗手液戰神伊森故事完結後的「新篇章」，由於會牽扯到劇透，所以評測文想先簡單地把心得分享，如果對於本作有興趣，可以看完就開完，這樣一定能享受更沉浸的遊戲體驗。

對於筆者自己體感，《惡靈古堡9：安魂曲》有點像是7代+8代的綜合體，在故事方面拆成葛蕾絲、里昂兩個角色進行，葛蕾絲就像7代時的伊森，不擅長戰鬥所以主要依靠觀察怪物的移動軌跡閃躲，在晦暗的空間找找尋生存的空間；而里昂就像8代蛻變成戰神的伊森，靠著絕對的火力壓制，見一個蹦一個，左步槍右散彈，爽感爆表，而團隊也巧妙運用第一（葛蕾絲）、第三人稱（里昂）加深沉浸感，讓兩者的區分更大，這點必須大力讚賞，強烈建議不要隨意更換視角，否則體驗感受會差滿多。

初次通關時間在8小時左右，兩個角色操縱的比例大約是50%、50%，不會有誰的戲份特別多，劇情部分則是情理之內但懷舊感滿滿（尤其是走進拉昆市警局、再度遇到暴君等等），再加上找到各種彩蛋的瞬間，絕對是讓本作的分數不斷往上堆疊的原因，但如果沒有玩過再更前面的系列，可能會對里昂的出現「沒有那麼興奮」，但看到一個帥大叔邊射爛怪物、偶爾迸出一句幹話，相信費洛蒙也會噴發。

▼劇情從開頭造景就打造得很細緻，把城市的灰暗、微微絕望感描繪得很細節。

▼葛蕾絲在遊戲中主要以閃躲怪物為生存手段，迫不得已才需要「戰鬥」。



▼里昂在本作基本上全程可以火力輾壓，看到怪物正面硬幹就對了。



心得聊完後，就來簡單聊一下遊戲的內容，正如上面所述，遊戲將拆分成葛蕾絲、里昂兩個人物，將輪流操控體驗不同的遊戲環節，葛蕾絲由於不擅長戰鬥，所以必須依靠小刀、簡易手槍（當然還有僅有幾發子彈的安魂曲）還有少到靠腰的包包格數闖關，這一代也新增可以透過採取感染者的血液來合成物資，但對於全程閃避的完全這些物資一定更稀缺，這時候如何取捨就全依照玩家的決定。

但這一代十分貼心，在地圖上會清楚的標記「資源」物品，再加上地圖取得的非常找，很少會發生迷路的狀況，僅有在地下監牢躲女孩的時候有小小迷路，剩下指示都非常清楚，不太有迷路的狀況發生。這一代感染者「非常人性」，會聽到一些十分有趣的對話，詳細會遇到怎樣的感染者，就等待大家自行到遊戲探索，相信會有一些「會心一笑」的環節。

▼地圖非常清楚標示該往哪邊前進，讓這代迷路的狀況大幅降低。



▼葛蕾絲在擊敗感染者後可以獲得血液，來合成各種物資。



在里昂部分，希望留給玩家自己好好探索，這部分就不多劇透，只能說作為承先啟後的一個經典角色，里昂在這代變得更加帥氣，但在劇情部分，只能說情理之中、懷舊感點滿，遊戲將分成好、壞結局，建議大家在最後一個章節可以存檔來體驗不同劇情，但整體來說「可以預料」，這部分也就給玩家好好戲品哪個結局才是「心中完美結局」，到底為什麼要命名為「安魂曲」了。

《惡靈古堡9：安魂曲》已經上市。

▼里昂在本作扮演火力擔當，基本上不太解謎，一路都是火力輾壓過去。

