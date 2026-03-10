研究曝「2028恐出現AI危機」白領完全被取代　專家駁：太悲觀

記者楊智仁／綜合報導

隨著人工智慧（AI）快速發展，關於其對就業市場與經濟結構的衝擊再度引發討論，近期一份由研究機構Citrini Research發布的報告在金融市場引起關注，報告預測2028年可能出現由AI引發的經濟危機，原因是大量白領工作被「不需要睡眠、不會生病、也不需要醫療保險」的AI取代，導致失業率上升並拖累經濟。

▼AI快速發展對就業市場衝擊引發討論。（示意圖／翻攝自Steam）

該報告迅速在市場與社群媒體傳播，也成為部分投資人拋售軟體公司股票的理由之一，報告指出，若企業逐漸以AI取代程式開發與行政等白領職位，將可能形成惡性循環：企業減少人力、失業者消費下降、企業利潤縮水，進而進一步投資AI以節省成本。

然而英國媒體The Economist則對此提出反駁，指出該報告在經濟推論上存在問題，並引用多位經濟學家理論，認為若AI企業成功創造收益並持續投資，經濟未必會出現報告所預測的衰退情境。報告認為，AI能力提升將使企業需要更少白領人力，進而造成大規模失業與經濟衰退，但部分觀點指出，AI對知識工作的影響，很可能類似過去工廠機器人化對勞動市場的改變。

1980年代工業化時期，自動化設備曾大幅取代大量藍領勞工，導致大型工廠逐漸消失並帶來社會衝擊，不過長期而言，產業結構轉型也創造出新的技術職位與產業機會。部分AI公司甚至已開始研究相關社會影響，例如OpenAI早期曾資助大規模「基本收入」實驗，試圖了解失業增加時對社會與經濟的影響。

報告另一項觀點則指出，AI可能衝擊目前廣泛採用的「軟體即服務」（SaaS）模式，過去由於網路頻寬與資料中心的發展，軟體公司能集中開發並透過雲端提供服務，但AI可能讓企業更容易自行開發客製化系統，降低對外部SaaS服務的依賴，不過分析認為，企業要建立相關基礎設施並培養技術人才仍需要時間，因此轉變不會一夕之間發生。