hololiveEN組突發神秘閃光　「紅白藍星」引網嗨：五期生來了？

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive官方近日無預警在hololive English YouTube頻道上開啟了一個預告發表影片，預計將在3月16日上午10點公開，其中便寫下「某個巨大且閃耀的東西正朝西方而來」，消息瞬間掀起網上熱議。對此，許多追隨hololiveEN組粉絲透過封面「紅白藍星」猜測，很可能是第五期生即將出道登場。

▼hololiveEN組突發神秘閃光。（圖／翻攝自X／@hololive_En）

根據hololive English組旗下成員出道過往紀錄，此次突如其來消息，很可能就是官方即將公布第五期生的消息，畢竟距離上一次女團體「Justice」（正義組），已是在2024年6月陸續出道，相較於當初已經時隔快近兩年，也因此部分粉絲對於此次對這段「某個巨大且閃耀的東西正朝西方而來」描述，就是在暗示hololiveEN組將迎來全新變革。

不過近日隨著日本所舉辦的hololive 7th fes. Ridin' on Dreams和hololive SUPER EXPO 2026才剛結束，因此也有不少粉絲認為或許是官方即將再次著重在西方國家方面，舉行大型實體活動，畢竟早在先前就爆出2026年5月EN組將會在倫敦舉辦演唱會相關資訊，但不管真相如何，或許只能等到3月16日才能見證分曉。