Xbox新主機「Helix」傳飆破900美　微軟一旦失敗恐面硬體終結

記者黃冠瑋／綜合報導

早在年初就從AMD執行長蘇姿丰言中得知，微軟正準備推出下一代Xbox，對此微軟近日終於正式公開主機「Project Helix」，將採取能同時遊玩PC和Xbox遊戲，並且售價將飆破900美，消息震驚所有玩家。不過知名分析師Serkan Toto指稱，這將是微軟最後一搏，一旦失敗恐將面臨公司硬體產線全面崩塌。

▼Xbox新主機「Helix」傳飆破900美。（圖／翻攝自X／@Xbox）

▲▼Xbox新主機「Helix」傳飆破900美。（圖／翻攝自X／@Xbox）

根據外媒報導，近期隨著微軟公開主機「Project Helix」計畫後，Kantan Games 創辦人兼知名分析師Serkan Toto就接受採訪指出，依照目前市場PS5 Pro 在美國的售價為750 美元（約新台幣23,250元），而2TB版本的Xbox Series X則要價800美元（約新台幣 24,800元），因此估計新主機「Helix」暫時定價恐將飆破900美元（約新台幣27,900元）。雖說Serkan Toto也有猜測目前新主機仍在開發階段，等到正式量產時，很可能已經度過目前RAM暴漲風潮，但不排除玩家隨時都有可能面臨高價主機的準備，預計將在2027年上市。

此外，Serkan Toto還提到由於近幾年微軟推行跨平台策略，對於主機概念式微，因此這次的Project Helix一旦無法在市場上取得成功，微軟很有可能會徹底退出家用主機硬體市場，也意味著Xbox硬體設備將宣告崩潰，因此微軟將會對此次主機格外重視，並且據傳效能將全數拉滿。

畢竟此次新機將與AMD達成合作，搭載完整版的AMD Magnus APU，內建完整的Zen 6 核心與 RDNA5架構，效能將會比PS6多出30%到40%，因此相對就會反映在價格上，但對於微軟而言，玩家是否願意掏出荷包購買，可說是決定Xbox未來的關鍵。

關鍵字：XBOX微軟遊戲主機

