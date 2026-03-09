ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

沒人找我自己做！獨立團隊打造《誠徵新人》　詐騙題材冒險寫盡現實

記者楊智仁／專訪

多數人嚮往進入大型遊戲公司的時代，三位年輕創作者卻選擇從零開始，組成小型獨立團隊，打造一款以詐騙集團為題材的文字戰鬥冒險 RPG《誠徵新人》。沒有龐大資金、沒有完整編制，他們靠著熱情與一點點「想賺大錢」的玩笑式野心，在現實壓力與創作焦慮中一步步拼出屬於自己的遊戲。

▼《誠徵新人》靠著熱情拼出屬於自己的遊戲。（圖／獨立遊戲團隊提供）▲▼誠徵新人。（圖／獨立遊戲團隊提供）

《誠徵新人》團隊是由月月擔任核心開發、天使負責劇本、阿偉為音樂擔當，而談到為何不進入大型公司，月月笑說，自己其實從小的夢想就是進遊戲公司，也曾朝那個方向努力。但大學念的並非相關科系，畢業後面試屢屢碰壁，「既然沒人要用我，那我就自己做吧。」這句半開玩笑的話，成了他投入獨立開發的起點。

《誠徵新人》是一款以詐騙集團為背景的文字戰鬥冒險 RPG，玩家扮演誤入詐騙集團的求職者，在有限時間內做出抉擇，透過詐騙話術「戰鬥」、道德選項與多重分歧結局，描繪人在現實壓力下的掙扎與轉變。遊戲用戲謔的包裝，談的卻是相當沉重的社會議題。

▲▼誠徵新人。（圖／獨立遊戲團隊提供）

真正開始製作後，三人都感受到與想像的巨大落差。月月坦言，其實在動手前就知道不輕鬆，真正投入後才發現，比起穩定上下班，獨立開發意味著永遠在為下一場展覽、下一波宣傳煩惱，「還不知道錢要從哪裡來。」甚至阿偉也提到，即便有了錢，你都無法保證投入大量成本能夠換來成功；天使則是在看到自己寫出的龐大分支樹狀圖時，意識到事情不妙，除了金錢成本以外，時間也是製作遊戲需要面對的巨大考驗。

▲▼誠徵新人。（圖／獨立遊戲團隊提供）

小團隊裡誰最關鍵？月月直言是行銷與活動負責人「畢竟遊戲終究要上市」；天使則笑說是負責印名片與傳單的人；阿偉認為，音樂與音效在塑造世界觀與手感上不可或缺，因此對自己的創作要求極高。開發期間最焦慮的，對月月而言是「到底好不好玩」，要考慮的面向很多，包含現實層面的生存與精力問題，也正因現實壓力他們刪減過不少構想，包括好感度系統與更多模擬場景，甚至還有為了讓玩家「在辦公室上廁所偷老闆薪水」而寫的分支動畫系統，讓月月連熬數夜。

即便如此，從 TGDF 到 G-Eight 遊戲展，看到玩家露出笑容，是支撐他們走下去的動力。對於想投入獨立遊戲的人，月月提醒，宣傳片一定要清楚呈現 Gameplay大家才會願意給你的遊戲一次機會；天使建議，至少要有能養活自己的收入；阿偉則說，若資源有限至少要對生活有深刻理解，或與聊得來的人一起創作。現實與理想之間，《誠徵新人》不只是談詐騙與選擇的遊戲，更像這支團隊的縮影——在不確定的世界裡，賭上一點勇氣與幽默，看看能否為自己爭取一個不同的結局。

▲▼誠徵新人。（圖／獨立遊戲團隊提供）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

推薦閱讀

沒人找我自己做！獨立團隊打造《誠徵新人》　詐騙題材冒險寫盡現實

《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售！絕望世界中開闢未來

還要70億日圓...網易停止名越稔洋工作室投資　馬東石遊戲恐難產

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

「任天堂PlayStation」現身博物館！傳說主機差點改變遊戲歷史

《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜　同上破50萬獲「壓倒性好評」

澳研新突破！用20萬「人腦細胞」玩《毀滅戰士》　網驚：太瘋狂

《Just Cause》開發狂批現今遊戲　直言：「逃避」掩蓋過度投資

萌猴「Punchi君」成遊戲主角　手持玩偶迎100敵猴揪心故事永存

《鬥陣特攻》「火箭貓」誕生原由揭曉　噴射飛天出自這款MMO

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「任天堂PlayStation」現身博物館

《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

網易停止名越稔洋工作室投資

《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售

小學館錄用性犯罪者...官方致歉

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

萌猴「Punch君」成遊戲主角！

澳研究用人腦細胞玩《毀滅戰士》

最新新聞

獨立團隊打造《誠徵新人》

《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售

網易停止名越稔洋工作室投資

小學館錄用性犯罪者...官方致歉

「任天堂PlayStation」現身博物館

《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜

澳研究用人腦細胞玩《毀滅戰士》

《Just Cause》開發狂批現今遊戲

萌猴「Punch君」成遊戲主角！

《鬥陣特攻》火箭貓誕生原由揭曉

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366