沒人找我自己做！獨立團隊打造《誠徵新人》　詐騙題材冒險寫盡現實

記者楊智仁／專訪

多數人嚮往進入大型遊戲公司的時代，三位年輕創作者卻選擇從零開始，組成小型獨立團隊，打造一款以詐騙集團為題材的文字戰鬥冒險 RPG《誠徵新人》。沒有龐大資金、沒有完整編制，他們靠著熱情與一點點「想賺大錢」的玩笑式野心，在現實壓力與創作焦慮中一步步拼出屬於自己的遊戲。

▼《誠徵新人》靠著熱情拼出屬於自己的遊戲。（圖／獨立遊戲團隊提供）

《誠徵新人》團隊是由月月擔任核心開發、天使負責劇本、阿偉為音樂擔當，而談到為何不進入大型公司，月月笑說，自己其實從小的夢想就是進遊戲公司，也曾朝那個方向努力。但大學念的並非相關科系，畢業後面試屢屢碰壁，「既然沒人要用我，那我就自己做吧。」這句半開玩笑的話，成了他投入獨立開發的起點。

《誠徵新人》是一款以詐騙集團為背景的文字戰鬥冒險 RPG，玩家扮演誤入詐騙集團的求職者，在有限時間內做出抉擇，透過詐騙話術「戰鬥」、道德選項與多重分歧結局，描繪人在現實壓力下的掙扎與轉變。遊戲用戲謔的包裝，談的卻是相當沉重的社會議題。

真正開始製作後，三人都感受到與想像的巨大落差。月月坦言，其實在動手前就知道不輕鬆，真正投入後才發現，比起穩定上下班，獨立開發意味著永遠在為下一場展覽、下一波宣傳煩惱，「還不知道錢要從哪裡來。」甚至阿偉也提到，即便有了錢，你都無法保證投入大量成本能夠換來成功；天使則是在看到自己寫出的龐大分支樹狀圖時，意識到事情不妙，除了金錢成本以外，時間也是製作遊戲需要面對的巨大考驗。

小團隊裡誰最關鍵？月月直言是行銷與活動負責人「畢竟遊戲終究要上市」；天使則笑說是負責印名片與傳單的人；阿偉認為，音樂與音效在塑造世界觀與手感上不可或缺，因此對自己的創作要求極高。開發期間最焦慮的，對月月而言是「到底好不好玩」，要考慮的面向很多，包含現實層面的生存與精力問題，也正因現實壓力他們刪減過不少構想，包括好感度系統與更多模擬場景，甚至還有為了讓玩家「在辦公室上廁所偷老闆薪水」而寫的分支動畫系統，讓月月連熬數夜。

即便如此，從 TGDF 到 G-Eight 遊戲展，看到玩家露出笑容，是支撐他們走下去的動力。對於想投入獨立遊戲的人，月月提醒，宣傳片一定要清楚呈現 Gameplay大家才會願意給你的遊戲一次機會；天使建議，至少要有能養活自己的收入；阿偉則說，若資源有限至少要對生活有深刻理解，或與聊得來的人一起創作。現實與理想之間，《誠徵新人》不只是談詐騙與選擇的遊戲，更像這支團隊的縮影——在不確定的世界裡，賭上一點勇氣與幽默，看看能否為自己爭取一個不同的結局。