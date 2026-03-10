ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive虎金妃笑虎爆患「適應障礙」　自責愛貓離世全面暫休

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下DEV_IS團體FLOW GLOW成員虎金妃笑虎近期才隨著團體結束hololive SUPER EXPO 2026活動，沒想到近日卻透過官方向粉絲宣布將全面暫停所有活動。原因是已被醫生診斷出患上「適應障礙」，愛貓突然離世，讓她難以維持螢幕前開朗形象，因此決定暫休專注於身心恢復。

▼hololive虎金妃笑虎爆患「適應障礙」暫休。（圖／翻攝自X／@koganeiniko）

▲▼hololive虎金妃笑虎爆患「適應障礙」暫休。（圖／翻攝自X／@koganeiniko）

根據hololive官方公告資訊，虎金妃笑虎在確定加入hololive旗下後，便迎來了一隻貓相伴，她把這隻貓視為家人一般，於是揚言想讓牠一生幸福而努力展開團體活動。不過事實並非她想像美好，在出道後便展開一連串新環境和忙碌工作，導致她沒能察覺到愛貓生病的微小徵兆，最終愛貓便不幸在去年10月離世，她對此感到無比自責與後悔。

然而身為搞笑擔當的她，又不得一次次在螢幕、活動前時常保持開朗形象，讓她不斷產生「自己真的有資格笑出來嗎」的內心糾結，因而時常在活動結束後情緒崩潰，心理負荷已然達到極限，後續都是靠著團員與經紀人的支持下仍努力支撐活動。一直到去年12月醫師才確定她罹患適應障礙，隨即官方便希望她能馬上暫停活動休養，但出於虎金妃笑虎強烈希望能撐到fes演唱會結束，因此她本人也希望粉絲不要太過責怪公司，一切都是出於她本人意願。

同時她也向粉絲喊話，還會再次回歸，畢竟她還有許多還未玩完的遊戲，像是《艾爾登法環》等，以及翻唱歌曲等著實現，因此在她修養這段時間，將會交由經紀人代為發布短片、翻唱和會員專屬內容。

