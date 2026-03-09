《刀劍神域》全新主機遊戲7月發售！絕望世界中開闢未來

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《刀劍神域》家用主機遊戲最新作品《艾恩葛朗特 迴盪新聲》即將在2026年7月9日於PlayStation®5／Xbox Series X|S平台，在7月10日於STEAM®平台發售。同步公開首支宣傳影片及特典、版本情報。

本作為可視為《刀劍神域》原點的《艾恩葛朗特篇》的重啟作品，也是以化為死亡遊戲的艾恩葛朗特第1層與第2層為舞台，在絕望的世界中與夥伴一同緊握手中的劍，開闢未來的動作RPG。玩家自身將成為主角，以自己打造的原創虛擬角色於《艾恩葛朗特》中，體驗用盡全力生存的冒險。

世界首款完全潛行型MMORPG《Sword Art Online》，可以連同意識一起潛行至虛擬空間的冒險體驗吸引了眾多玩家。

然而，這個劃時代的虛擬世界，卻演變成遊戲內的死亡即為在現實世界中死亡的死亡遊戲，困於其中的無數玩家裡，也有「你」的身影。在這個遠比現實殘酷的世界裡，你將與封閉測試中一同冒險的劍士「伊織」重逢，這是一款關於描寫玩家們被困於生死一線牽的虛擬世界浮游城「艾恩葛朗特」的煩惱、糾葛，關於起點的RPG。

特別動畫〈Unanswered//butterfly〉為由Polygon Pictures Inc.製作，長度超過110分鐘的長篇動畫，玩家只要購買數位終極版即可於發布後觀賞。〈Unanswered//butterfly〉故事大綱描述，在現實世界中是友人的艾米露與雷克斯在變成死亡遊戲的《SAO》中偶然重逢了，兩人加入了地圖調查隊，學習在《SAO》世界中生存的技巧。

然而，某天調查隊遇到了被稱為《黑色劍士》的神秘PK（Player Killing）玩家，趕上前的艾米露看到的卻是無力地垂著頭的雷克斯，以及低頭俯視著他的《黑色劍士》。讓調查隊全滅的是《黑色劍士》，艾米露與雷克斯遇見了被譽為天才劍士的「亞絲娜」，為了替夥伴們報仇而展開了特訓，在連人類都會互相爭鬥的死亡遊戲中，他們抵達的全新起點是……？