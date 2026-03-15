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美政府私用《GTA聖安地列斯》台詞　狂宣伊朗戰爭網嘆：豈可兒戲

記者黃冠瑋／綜合報導

去年美國政府才因為私自發布「寶可夢圖片及影片」、《最後一戰》川普圖來宣傳移民取締，遭到大量網友反彈。近日隨著美國對伊朗的軍事行動逐漸升溫，美國白宮又未經同意，擅用《決勝時刻》畫面以及《俠盜獵車手：聖安地列斯》主角迷因台詞，比喻戰爭就像遊戲，讓不少網友再次痛批，「豈可兒戲」。

▼美政府私用《GTA聖安地列斯》台詞。（圖／翻攝自X／@RockstarGames）

▲▼美政府私用《GTA聖安地列斯》台詞。（圖／翻攝自X／@RockstarGames）

事情其實是，自從美國對伊朗發動軍事打擊以來，美國白宮便在社群上發布各種強化宣傳戰爭影片，沒想到白宮更把主意打到遊戲頭上，近日發布了一連串系列主題伊朗戰事與遊戲結合的混剪影片，其中就有以熱門射擊遊戲《決勝時刻》的動畫作為戰爭宣傳片頭，航空母艦戰機起飛、導彈發射、目標引爆等鏡頭，並且都以「擊殺得分」，來強化他們此次的成功。至於標題「紅白藍的贈禮」則是引用了美國民謠歌手Toby Keith在「911」事件後所創作的同名歌曲名，來給予此次行動合理性。

後續更是直接私用《俠盜獵車手：聖安地列斯》主角Carl Johnson（CJ）所說名言，「Ah s**t, here we go again」，再以「OPERATION EPIC FURY」（史詩狂怒行動）作為標題，試圖營造此次軍事行動勢在必得。如此誇張宣傳，又再次掀起網上不少熱議，許多網友都認為將戰爭影像與遊戲畫面結合，就好像在告訴觀眾戰爭就像遊戲一樣稀鬆平常，並對此感到相當厭惡。

關鍵字：GTARockstar Games

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