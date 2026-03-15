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《惡靈古堡9》遭批「懷舊過猛」　外媒憂點：新主葛蕾斯難挑大樑

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從上市後，憑藉著極致畫面表現深受許多玩家好評，同時也因為里昂加入，讓遊戲中出現許多「懷舊致敬」元素。然而近期外媒卻對此感到相當擔憂，指出過度沉溺於系列輝煌的過去，容易讓玩家分心，並且也意味著官方間接承認新主角葛蕾斯難擔起系列新作大樑。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》遭外媒點評「懷舊」過猛。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

▲▼《惡靈古堡9：安魂曲》遭外媒點評「懷舊」過猛。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據外媒報導，《惡靈古堡9：安魂曲》還未上市前，就因為數次爆料里昂將加入，而讓許多玩家備受期待，後續也如同預期遊戲因此獲得炸裂好評。然而福禍相依，就有多家外媒認為此舉對於系列後續新作，恐不是很好的策略，認為《惡靈古堡》系列遊戲通常有多個可操作角色，而這些角色往往至少部分取材自玩家熟悉的系列角色。

里昂的加入本身並不一定意味著遊戲有問題。但隨著劇情的展開，里昂的大量戲份很難不讓人覺得是開發團隊對葛蕾絲能否撐起整部遊戲而缺乏信心，以及一種稍顯討好粉絲的方式。這種模式恐難持續下去，因為一旦玩家在《惡靈古堡9：安魂曲》後半段劇情不斷專注於里昂，那麼各種致敬式的元素就會鋪天蓋地而來。在遊戲的這一部分，雖說里昂成為了喚起玩家懷舊情懷的橋樑，也能讓玩家會心一笑，但也間接壓縮新角發揮空間。

遊戲確實存在一些層次感，但所有這些戰鬥，尤其是作為一個整體來看，都給人一種刻意討好玩家的感覺。彷彿卡普空為了給里昂的每個Boss戰都塞進一些彩蛋，不惜一切代價，完全不顧是否契合劇情，而忽略了創新。其實，彩蛋本身並沒有錯。一個擁有如此悠久歷史的系列，延續之前的劇情和致敬之前的元素是必然的；問題在於這些彩蛋的呈現方式，以及《安魂曲》試圖在多大程度上推進劇情發展。

對此，《毀滅戰士》總監Hugo Martin也在先前訪談重啟該系列射擊遊戲三部曲時，也提到了這一點設計師在思考如何將老遊戲移植到新時代時，必須進行更深入的思考，而不能過度關注如何迎合玩家的喜好。「好的設計，無論是汽車、電影還是其他任何東西，都需要從宏觀的角度去評估，並提煉出使其卓越的核心要素，很多時候，這些要素都潛移默化地影響著人們的潛意識，而我們工作的樂趣就在於探究，他們為什麼喜歡這個。探究事物吸引力的科學原理，正是設計師工作的本質所在，也是我始終覺得最有趣的地方」。相較之下，《惡靈古堡7：生化危機》、《惡靈古堡村莊》以及《惡靈古堡 4》則被認為是成功的典範，比起氾濫式情懷，這些作品更保留了緊張的戰鬥、資源管理與謎題等核心精神，才是對於系列未來最好的根本。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

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